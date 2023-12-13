الرئيس يرفض "خطة" مدربه قبل موقعة الحسم!

تدخل جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، لتغيير أحد قرارات المدير الفني تشافي هيرنانديز، قبل مواجهة أنتويرب البلجيكي، اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وكان تشافي قد قرر استبعاد الثلاثي روبرت ليفاندوفسكي وإلكاي جوندوجان ورونالد أراوخو من قائمة المباراة، قبل أن يتراجع ويعيدهم إلى القائمة النهائية التي سافرت صوب بلجيكا.

وحسب إذاعة RAC1 الكتالونية، فإن "لابورتا اتصل بتشافي وطلب منه إدراج أصحاب الوزن الثقيل في القائمة، وذلك في ظل التوتر الذي يعيشه الفريق مؤخرا".

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ويغيب عن قائمة برشلونة في موقعة "حسم الصدارة"، كل من: "ماركوس ألونسو وجافي ومارك أندريه تير شتيجن وإنييجو مارتينيز (للإصابة)، وفرينكي دي يونج (حُمى)".

ويحتل برشلونة صدارة المجموعة الثامنة برصيد 12 نقطة، ويحتاج إلى عدم الخسارة الليلة، من أجل ضمان التأهل إلى ثمن النهائي في المركز الأول، حيث يبتعد بفارق 3 نقاط عن بورتو وشاختار اللذين يتنافسان على المقعد الثاني، بينما يأتي أنتويرب في القاع دون أي نقاط.