ليفاندوفسكي: لم أصل إلى أعلى نقطة في مسيرتي بعد

أبرز ما قاله ليفاندوفسكي الذي يعيش أفضل مواسمه رقميًا على الإطلاق

قال المهاجم الدولي البولندي روبيرت ليفاندوفسكي إنه لم يصل إلى أعلى نقطة في مسيرته المهنية حتى الآن، رغم كل ما حققه خلالها في السنوات الماضية.

ويعيش مهاجم بايرن ميونخ أفضل مواسمه على الإطلاق خلال الموسم الحالي على مستوى الأرقام، حيث سجل 46 هدفًا في مختلف المسابقات.

وحول ذلك، قال ليفاندوفسكي إن ما حققه خلال الموسم الحالي لا يعني أنه وصل إلى أفضل مرحلة في مسيرته وأعلى نقطة خلال رحلته مع كرة القدم.

المزيد من الفرق

وأضاف: "لقد قدمت موسمًا جيدًا، لكن كل هذه مجرد أرقام. أنا واثق من أن أفضل لحظة في مسيرتي ستأتي بسرعة وخلال وقت قصير من الآن"

وتابع: "أعلم أن هذا ليس العقد الأخير ومسيرتي مع الكرة لم تنتهِ بعد، أريد أن ألعب لفترة أطول وأظل في حالة جيدة فنيًا وبدنيًا. أمضي كل الوقت أمامي لأفكر في المستقبل، لكني أشعر أنني بحالة جيدة"

وأردف: "سأحتفل بعيد ميلادي الـ32 في أغسطس المقبل، لكن هذا لا يعني أنني أشعر بهذا العمر، ما أريده ليس البقاء في القمة فقط للسنتين أو الثلاث سنوات القادمة، أنا أنظر على المدى الطويل"

وأكمل: "عندما تلعب في نادٍ مثل بايرن ميونخ، فإن الطموحات تكون هي نفسها دائمًا، حاول الفوز بكل شيء يمكن للنادي الفوز به. مع بولندا، نريد أن نظهر للناس أننا نقاتل ونحاول، وأننا نبذل قصارى جهدنا لكي نجعلهم سعداء. سيكون فخرًا كبيرًا. يريد المعجبون من بولندا مثل الذي تريده الجماهير في أنحاء العالم"

واسترسل: "االكرة الذهبية؟ كنت هناك في ديسمبر الماضي. ما أحاول القيام به هو إظهار أفضل ما لدي دائمًا، والفوز بالألقاب وتحقيق المزيد من البطولات وتسجيل الأهداف. لكن الجوائز الفردية شيء يأتي مع الجوائز الجماعية. هذا هو الأهم. الكرة الذهبية؟ لا أفكر في ذلك. حتى لو اعتقدت في حياتي أن كل شيء ممكن"

وحول ما قدمه في كرة القدم قال: "الأمر ليس سهلاً، ينظر الجميع إليك ويراقبونك دائمًا، ليس فقط إلى ما تفعله في الملعب، ولكن أيضًا بعد المباراة وفي المنزل،عليك أن تبقى نموذجًا، هذا ما أحاول القيام به قدر الإمكان. ا

واختتم تصريحاته قائلًا: "لأطفال يراقبونك، يريدون أن يكونوا مثلك ويحاولون القيام بذلك. هذا هو السبب في أننا يجب أن نتصرف بأفضل طريقة ممكنة. عليك أن تظهر لهم الطريق الصحيح، ولكنه معقد أيضًا"

ترتيب الدوري الألماني: بايرن ميونخ يقترب أكثر من اللقب رغم التعادل

يذكر أن روبيرت ليفاندوفسكي يتصدر ترتيب هدافي الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا، ويعد أكثر المهاجمين ثباتًا في المستوى هذا العام.