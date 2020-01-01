ترتيب الدوري الألماني: بايرن ميونخ يبتعد بالصدارة بالفوز على دورتموند

تعرف على جدول ترتيب الدوري الألماني 2020 بعد الجولة 28

بدأ الموسم الحالي من الدوري الألماني في 16 أغسطس 2019، وكان من المقرر أن يينتهي في 16 مايو 2020، وكان يحمل الرقم 57 في تاريخ البوندسليجا.

كانت الأمور تسير بشكلٍ طبيعي حتى مارس 2020، والذي شهد توقف الدوري بسبب فيروس كورونا الذي انتشر في ألمانيا، ولم يحدد الاتحاد الألماني موعد للعودة.

لكن بعد الصراع مع الجائحة، قرر الاتحاد الألماني عودة الحياة لكرة القدم من جديد، وبعد اقتراح أول قوبل بالرفض، وافقت الحكومة الألمانية على الاقتراح الثاني، والذي أشار إلى عودة الدوري الألماني في 16 مايو 2020.

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كانت آخر الجولات التي لعبت هي الجولة 25، ونص القرار على استئناف المسابقة من الجولة 26 بقواعد صارمة للوقاية من فيروس كورونا وبدون جمهور.

فاز بايرن ميونخ بالدوري الألماني 2018-19، وذلك بعد أن جمع 78 نقطة من 24 فوز و6 تعادلات و 4 خسارات، وجاء في المركز الثاني بوروسيا دورتموند بـ76 نقطة، وفي المركز الثالث لايبزيج بـ66 نقطة، وفي المركز الرابع باير ليفركوزن بـ58 نقطة، وشاركت الأربعة فرق في دوري أبطال أوروبا .

أما بوروسيا مونشنجلادباخ وفولفسبورج وآينتراخت فرانكفورت فقد شاركوا في الدوري الأوروبي بعد إنهاء الموسم في المراكز الخامس والسادس والسابع على الترتيب.

هبط نيورنبرج وهانوفر للدرجة الثانية بعد تذيلهما جدول الدوري الألماني ، أما شتوتجارت فقد خاض الملحق بعد حصوله على المركز 16 وخسر من يونيون برلين وهبط هو الآخر، فصعد الفريق العاصمي للدرجة الأولى رفقة كولن وباديربورن.

فما هو ترتيب الدوري الألماني 2019-2020؟

ترتيب هدافي الدوري الألماني

ترتيب الدوري الألماني 2020 بدأت الجولة 28 من الدوري الألماني يوم الثلاثاء 26 مايو 2020، والافتتاحية كانت بين بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ وكانت النتيجة فوز الأخير 0-1، وابتعاده بالصدارة عن الأصفر والأسود. في المباراة التالية سحق فولفسبورج باير ليفركوزن بأربعة أهدافٍ لهدف، وفي اليوم التالي تعادل لايبزيج مع هيرتا برلين بهدفين لمثلهما، وفي الختام فجر فورتونا دوسلدورف مفاجأة قوية بالفوز على شالكه بهدفين لهدف. الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 بايرن ميونخ 28 20 4 4 81 28 +53 64 2 بوروسيا دورتموند 28 17 6 5 74 32 +40 57 3 لايبزيج 28 15 10 3 70 29 +41 55 4 بوروسيا مونشنجلادباخ 28 14 5 7 53 34 +19 53 5 باير ليفركوزن 28 16 6 7 53 36 +17 53 6 فولفسبورج 28 11 9 8 40 34 +6 42 7 هوفنهايم 28 11 6 11 39 48 -9 39 8 فرايبورج 28 10 8 10 38 40 -2 38 9 شالكه 28 9 10 9 34 45 -11 37 10 هيرتا برلين 28 9 8 11 41 50 -9 35 11 كولن 28 10 4 14 44 52 -8 34 12 أوجسبورج 28 8 7 13 40 54 -14 31 13 أونيون برلين 28 9 4 15 33 48 -15 31 14 آينتراخت فرانكفورت 27 8 5 14 44 52 -8 29 15 ماينز 28 8 4 16 37 61 -24 28 16 فورتونا دوسلدورف 28 6 9 13 31 53 -22 27 17 فيردر بريمن 27 5 7 15 29 59 -30 22 18 بادربورن 28 4 7 17 31 55 -24 19

نتائج مباريات الدوري الألماني - الجولة 28