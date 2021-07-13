هل ينضم ليفاندوفسكي لريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية 2021؟

بدأ العديد من محبي كرة القدم في السؤال هل يرحل ليفاندوفسكي عن بايرن ميونخ، خاصةً بعد خروج العديد من التقارير التي تؤكد أن اللاعب قد ينضم لريال مدريد

في الأشهر الأخيرة فجرت بعض التقارير الصحفية مفاجاة عن أنباء رحيل أفضل لاعب في العالم عن بايرن ميونخ خلال الصيف المقبل ورغبته في خوض تحد جديد.

ووفقًا لتقرير نشرته سكاي سبورت في شهر أبريل الماضي، فإن المهاجم البولندي يفكر في الرحيل عن فريقه خلال الميركاتو المقبل وسط ترقب كبير من أندية القارة العجوز.

ولكن من جانبه نفى رئيس بايرن ميونخ وبشدة في تصريحات صحفية الأنباء التي أشارت إلى رحيل ليفاندوفسكي، وشدد على تمسكه بهداف الفريق الذي يسجل له العديد من الأهداف.

وحتى الآن لا توجد أي تأكيدات على رحيل المهاجم البولندي من بايرن ميونخ، الذي لن يفرط في لاعبه بسهولة خاصة أنه لم يجد البديل المناسب له والذي سيكون قادرًا علي سد العجز الذي سيسببه هداف الفريق وأفضل لاعب في أوروبا.

ما هي الأندية المهتمة بضم روبرت ليفاندوفسكي ؟

التعاقد مع مهاجم بحجم ليفاندوفسكي سيكون حلمًا للكثير من الفرق، خاصة في ظل قلة وجود لاعبين بنفس جودته ودقته أمام المرمى.

ولعل أبرز الفرق التي ستعمل على التعاقد مع ليفاندوفسكي هي مانشستر سيتي، الفريق الإنجليزي يريد تعويض رحيل مهاجمه الأول أجويرو بعد نهاية عقده إلى برشلونة، وسيريد لاعبًا بنفس القوة والكفاءة على أمل كسر عقدة دوري أبطال أوروبا وتحقيق البطولة.

وبالرغم من تقدم سنه إلا أن ليفاندوفسكي قد يكون حجرًا أساسيا في خطة ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس الجديد لعودة النادي العريق إلى مكانته الطبيعية، لتشكل ثنائية رونالدو وليفاندوفسكي رعبًا في قلوب المنافسين.

ولن يكون باريس سان جيرمان بعيدًا عن المفاوضات للتعاقد مع نجم الكرة البولندية لتعزيز خط هجومه، للمساهمة بجوار نيمار ومبابي على تحقيق الحلم الأوروبي.

هل يرحل محمد صلاح عن ليفربول في سوق الانتقالات الصيفية 2021؟

هناك نادٍ آخر مهتم بالتعاقد مع ليفاندوفسكي منذ سنوات، هو نادي ريال مدريد الإسباني، والذي لم يعوض رحيل كريستيانو رونالدو حتى الآن، وهو ما أثر عليه في كثير من الأحيان.

هل ينضم ليفاندوفسكي لريال مدريد؟

بعد أيامٍ قليلة من نهاية يورو 2020، بدأت أخبار سوق الانتقالات تظهر على السطح، وكانت أول الأخبار المثيرة هي انفتاح ليفاندوفسكي على فكرة الانضمام لريال مدريد.

كانت الشرارة التي أشعلت الصحف العالمية من جريدة آس الإسبانية، حيث أكدت أن روبرت ليفاندوفسكي مازال يحلم بارتداء قميص الريال، وأن انتظاره لعرض الملكي لايزال قائمًا.

الصحيفة أكدت أن بايرن ميونخ بدأ ينفتح على إمكانية رحيل هدافه البولندي، وبدأ بالفعل في ابحث عن بديل له، وبحسب آس فقد يكون البديل هو كودي جاكوبو مهاجم نادي بي إس في آيندهوفن.

لم يُقدم ريال مدريد أي خطوة لضم ليفاندوفسكي حتى الآن، لكن بحسب الأخبار فإن إدارة الملكي تبحث التقدم بعرضٍ للبايرن من أجل ضمه، وقد ينتهي سوق الانتقالات الصيفية 2021 بارتداء روبيرت ليفاندوفسكي القميص الأبيض.

ما هو سعر ليفاندوفسكي ؟

سيكون من الصعب على أي فريق تحمل صفقة أفضل مهاجم في العالم بالوقت الحالي من بايرن ميونخ، في ظل الأزمة المالية التي تضر الفرق.

وبحسب موقع ترانسفير ماركت، فإن قيمة ليفاندوفسكي السوقية وصلت إلى 60 مليون يورو، وبطبيعة الحال لن يفرط بايرن ميونخ في لاعبه بمثل هذا المبلغ وسيطلب أكثر بكثير.

متى ينتهي عقد ليفاندوفسكي مع بايرن ميونخ؟

ينتهي عقد روبرت ليفاندوفسكي مع بايرن ميونخ بعد عامين، وتحديدًا في 30 يونيو 2023.

وحتى الآن لم تخرج أي أنباء بشأن تجديد العقد بين الطرفين.