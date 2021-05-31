هل يرحل محمد صلاح عن ليفربول في سوق الانتقالات الصيفية 2021؟

مع نهاية الموسم وبداية سوق الانتقالات الصيفية 2021، بدأ العديد من محبي كرة القدم في السؤال هل يرحل صلاح من ليفربول وما هو الفريق الذي سيلعب له إن رحل؟

استطاع النجم المصري محمد صلاح تحقيق نجاح استثنائي في الدوري الإنجليزي منذ انتقاله إلى آنفيلد بصفقة تاريخية جعلته أغلى لاعب في تاريخ نادي ليفربول في ذلك الوقت، وحصد العديد من الجوائز أبرزها جائزة أفضل لاعب في إنجلترا 2018، وجائزة بوشكاش لأفضل هدف في الموسم 2018.

واصل صلاح التألق مع ليفربول وفاز معه بالدوري الإنجليزي الذي غاب عن النادي لما يقرب من 30 عامًا، كما فاز بدوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه.

لم يحقق محمد صلاح شيء مع الريدز في الموسم الماضي، والذي عانى فيه الفريق بقوة وكاد أن يفشل في الوصول لدوري الأبطال.

عانى النجم المصري كثيرًا طوال الموسم بسبب تراجع أداء الفريق ككل، وهو ما أثر فيه بكل تأكيد رغم منافسته الشرسة مع هاري كين على جائزة هداف الدوري الإنجليزي.

كم عدد أهداف محمد صلاح في مسيرته حتى الآن؟

فهل يرحل محمد صلاح من ليفربول في سوق الانتقالات الصيفية 2021؟ جول يبحث عن الإجابة.

هل يرحل صلاح عن ليفربول في سوق الانتقالات الصيفية 2021؟

انتشرت أخبار كثيرة خلال الموسم تربط محمد صلاح بالرحيل من ليفربول في سوق الانتقالات الصيفية 2021، لكن لم يتأكد أي منها حتى الآن.

تحدث صلاح عن مستقبله أيضًا، ففي ديسمبر الماضي نشرت صحيفة آس حديث للنجم المصري، تحدث خلالها عن مستقبله وعن يورجن كلوب، بجانب الحديث عن المنتخب المصري وحسام البدري.

عند سؤاله إلى متى ترى نفسك في أنفيلد قال: "هذا السؤال صعب، لكن في الوقت الحالي سأقول أن كل شيء في يد النادي، وبكل تأكيد أريد تحطيم الأرقام القياسية هنا كما قلت، كل الأرقام الممكنة، لكن من جديد كل شيء في يد النادي".

إذا تحدثنا عن نادي ليفربول في الموسم السابق، فحاله حال كثير من الأندية التي تضررت بسبب تفشي فيروس كورونا وتوقف كرة القدم، كذلك غياب الجمهور مع عودتها، وهو ما قد يدفع الفريق لبيع أحد نجومه.

ساديو ماني أحد المرشحين بقوة كذلك للرحيل عن ليفربول في سوق الانتقالات الصيفية 2021، لكن إذا نظر الفريق بمنظور مالي فإن بيع صلاح سيدر على الفريق أموال أكثر بكل تأكيد، وذلك بعد تراجع مستوى ماني بشدة الموسم الماضي.

إجمالاً، لا يوجد أي تأكيدات على رحيل محمد صلاح عن ليفربول في سوق الانتقالات الصيفية 2021، وعلينا الانتظار للوصول لإجابة قاطعة عن هذا السؤال.

ما هي الأندية المهتمة بضم محمد صلاح؟

ارتبط محمد صلاح بالعديد من الأندية الأوروبية العملاقة خلال الموسم، لكل إن تحدثنا عن الوجهة الأقرب فإنها إما الدوري الإسباني أو الدوري الفرنسي.

الأخبار التي ربطت صلاح بالانضمام بالعملاقين الإسبانيين ريال مدريد وبرشلونة ليست بجديدة، حتى أنها وصلت إليه ورد عليه في أكثر من مناسبة.

وفي تصريحاته لصحيفة آس في ديسمبر الماضي قال: "أعتقد أنهما يعدان من أندية القمة، ومن المستحيل أن تعرف ما الذي سيحدث في المستقبل، لكن في الوقت الحالي تركيزي على الفوز بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا من جديد مع ليفربول".

تحدث صلاح أيضًا لصحيفة ماركا قبل مباراة ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أورويا عن إمكانية لعبه في الدوري الإسباني في يومٍ ما، وعند سؤاله هل ترغب في تجربة اللعب في الدوري الإسباني قال: "آمل أن أتمكن من اللعب لسنوات عديدة أخرى. ولم لا؟ لا أحد يعرف ما الذي سيحدث في المستقبل".

عاني ريال مدريد وبرشلونة كثيرًا على المستوى الهجومي خلال الموسم، وهو ما أدى إلى ارتباط الناديين بالعديد من المهاجمين مثل محمد صلاح، لكن أشارت أخبار عديدة أيضًا إلى أن الملكي على وشك التعاقد مع كيليان مبابي، ودخل اسم النجم المصري في الصفقة.

سيحتاج باريس سان جيرمان إلى تعويض مبابي في حالة انضمامه لريال مدريد بالتأكيد، وبحسب الأخبار فإنه يرى في صلاح البديل المناسب.

ارتبط محمد صلاح أيضًا بعدد من الأندية الأخرى مثل يوفنتوس وبايرن ميونخ، لكن الوجهة الأقرب في حالة رغب المصري في الرحيل عن ليفربول في سوق الانتقالات الصيفية 2021 هي ريال مدريد أو برشلونة أو باريس سان جيرمان.

ما هو سعر محمد صلاح؟

قد تكون أحد المشاكل التي ستواجه الأندية المهتمة بضم محمد صلاح هي سعره، فهو أحد أفضل اللاعبين على مستوى العالم وبالتأكيد سيكون غالي الثمن.

القيمة السوقية لصلاح بحسب ترانسفير ماركت هي 110 مليون يورو، لكن في حالة رغب أي نادٍ في ضمه، سيحتاج لتخطي هذا الرقم في حالة عدم رغبة ليفربول في الاستغناء عنه.

متى ينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول؟

ينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول بعد عامين، وتحديدًا في 30 يونيو 2021.

وبحسب صحيفة ليفربول إيكو، فإن الريدز يسعى لتجديد عقد صلاح في الصيف الحالي، وذلك رفقة عدد من لاعبين الفريق على رأسهم فيرجيل فان دايك وألكساندر آرنولد والحارس البرازيلي أليسون.