"ليفاندوفسكي أفضل من ميسي ورونالدو"

ليفا حطم رقم مولر مؤخراً

أشاد مدير بايرن ميونخ كارل هاينز رومينيجه بنجم وهداف فريقه روبرت ليفاندوفسكي ووضعه في مكانة أفضل من النجمين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي بالوقت الراهن.

ليفا عاد مؤخراً من الإصابة ونجح في تسجيل هدفه الأربعين في الموسم الحالي بمسابقة الدوري الألماني في شباك فرايبورج، ليتساوى مع رقم الأسطورة جيرد مولر للأكثر أهدافاً بموسم واحد.

ماذا قال رومينيجه عن تألق ليفاندوفسكي والمقارنة مع جيرد مولر؟

تحدث رومينيجه مع " Wirtualna Polska" وقال: "جيرد كان هائلاً، كان يمكن أن يسجل هدفين من صفر فرص، أما ليفا فلاعب جماعي أكثر ويشارك باللعب، مولر كان ملكاً في منطقة الجزاء".

وأضاف: "هناك حالياً لاعبون كبار على الساحة، ولكن روبرت ليفاندوفسكي هو اللاعب الأفضل في العالم، برأيي هو أفضل من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو".

وواصل الإداري والنجم السابق: "يمكنه الاستمرار في هذه المستويات لأربع أو خمس سنوات مقبلة، من فضلكم، أخبروا رئيس الوزراء البولندي أن روبرت مثل الجوهرة، هو أفضل سفير للبلاد".

كيف صنع ليفاندوفسكي التاريخ مع بايرن ميونخ؟

بمعادلته رقم مولر، أصبح البولندي الأكثر تسجيلاً للأهداف في موسم واحد بالدوري الألماني، ويمكنه الانفراد بالرقم حال سجل بالجولة الأخيرة من المسابقة مساء السبت.

وبلغ ليفا حتى الآن 45 هدفاً بكل المسابقات الموسم الجاري، بينما العام الماضي وصل إلى 55 هدفاً.

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