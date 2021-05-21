المنشطات هي السبب .. ديفيس يكذّب واقعة رفض ميسي تبادل القمصان معه

هل ميسي رفض منح قميصه لنجم بايرن ميونخ الشاب بعد فضيحة الـ 8؟

كشف ألفونسو ديفيس نجم بايرن ميونخ الشاب كواليس رغبته في الحصول على قميص ليونيل ميسي بعد مواجهة برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وجاء ذلك عقب الخسارة المذلة لبرشلونة أمام بايرن ميونخ بثمانية أهداف مقابل هدفين في أغسطس الماضي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال الظهير الأيسر الكندي الشاب لـ بي تي سبورت وقتها: "لقد طلبت ذلك ولكنني أعتقد أنه كان مستاءً بعض الشيء، لا بأس، ربما في المرة القادمة سأحصل عليه"

هذه الكلمات انتشرت ورددها الجميع، ولكن ألفونسو ديفيس يوضح أنها مقتطعة من سياقها، وأنه لم يقل إن النجم الدولي الأرجنتيني قد رفض منحه القميص.

ومن أجل توضيح ذلك من قبل النجم الكندي الشاب، عاد بعد أشهر ليتحدث عن الواقعة بكواليسها من جديد ويحكي ما حدث في تصريحات قالها خلال في حدث ترويجي لبلاي ستيشن مع دوري أبطال أوروبا

وقال: "سألت ميسي عن القميص عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل بهدف لمثله، وأبدى ترحيبه بتبادل القمصان معي وقال" حسنًا ".

وأضاف: "مر الوقت وبدأت لوحة النتائج تتغير بشكل كبير، في الشوط الثاني حصلنا على 4-2، 5-2، 6-2 وفي كان رأسي شيء من الانبهار بما يحدث في أرض الملعب" .

في نهاية المباراة حانت لحظة الحقيقة وتجرأ لاعب بايرن ميونخ، وتابع: "في نهاية المباراة اقتربت منه وسألته:" مرحبًا ميسي، هل يجب أن نغير قميصنا؟ "، وقال:" حسنًا، في النفق".

وأكد: "ولكن عقب المباراة تم اختياري للمشاركة في فخص المنشطان، لذلك كنت في النفق منتظرًا، وأخبروني أنه يجب أن أذهب إلى الغرفة دون تأخير، فطلبت من أحد زملائي الذهاب لأخذ القميص فلم يذهب أحدهم، وشعرت بالحزن عندما عدت ووجدته قد ركب الحافلة".

وقدم ديفيس مباراة مميزة أمام برشلونة في ربع نهائي الأبطال، على غرار موسمه الماضي المميز والذي لفت فيه أنظار العالم كله لموهبته الكبيرة في سن 19 عامًا فقط.

كومان: أحلم باستمرار ميسي وسنواصل فلسفتنا الهجومية

يذكر أن برشلونة قد أعلن رسميًا تعيين المدير الفني الهولندي رونالد كومان كمدرب للفريق وإقالة كيكي سيتيين بعد الخسارة المدوية في ربع نهائي دوري الأبطال.