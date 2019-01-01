ليفاندوسكي: اللاعبون السبب في إقالة كوفاتش

بايرن يبحث عن مدرب

تحدث روبرت ليفاندوفسكي، نجم بايرن ميونخ، عن إقالة المدرب السابق نيكو كوفاتش والأسباب وراء تألقه التهديفي الكبير في الموسم الجاري، وذلك بعد الانتصار الأوروبي على أوليمبياكوس.

وسجل ليفا هدفاً، وأضاف إيفان بيريشيتش الآخر، لينتصر بايرن على ضيفه اليوناني بهدفين نظيفين ويعبر إلى الدور المقبل بدوري الأبطال.

وقال ليفا للمراسلين بعد المباراة: "أتوقع طفلاً جديداً أنا وزوجتي، هذا أفضل شعور في الحياة، وهو السبب وراء الحالة الممتازة التي أعيشها هذا الموسم".

وعن إقالة كوفاتش: "نحن اللاعبون نتحمل المسؤولية، دائماً هكذا هو الحال عند إقالة المدرب، ولكن الآن نعمل مع فليك على تصحيح الأمور وإعادتها للنصاب الصحيح".

وحول إمكانية الخضوع للجراحة: "سأحتاج للراحة لمدة أسبوعين بعدهها، سنرى مع الطبيب يوم الأحد ونقرر مع النادي، الجيد أن لا يوجد ألم، لذا أنا لست تحت الضغط".

وأكد البولندي على صعوبة مواجهة دورتموند المقبلة: "أثبتوا أمام إنتر مدى جودتهم وخطورتهم، سيكون لقاءاً صعباً ومثيراً، اليوم قدمنا مباراة كبيرة، ولكن لن يتحسن كل شيء في غضون ثلاثة أيام".

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واتفق مانويل نوير، قائد بايرن، مع ليفا حول دورتموند "أرفع القبعة لنيكو كوفاتش، رحيله كان أمراً عاطفياً، قضينا وقتاً طيباً معاً، وأكن له مشاعر جيدة، الآن نركز على دورتموند، تلك مباريات لا تخضع لحسابات، رأينا ماذا فعلوا في إنتر".

ويستضيف بايرن ميونخ الجولة المقبلة في البوندسليجا نظيره بوروسيا دورتموند في كلاسيكر الكرة الألمانية.