دوري أبطال أوروبا

ليفاندوفيسكي يعادل إنجاز ميسي في دوري الأبطال

آخر تحديث
التعليقات()
(C) Getty Images
أهداف النجم البولندي لا تتوقف مع البافاري

يواصل روبرت ليفاندوفيسكي مهاجم بايرن ميونخ، أرقامه المبهرة مع الفريق الألماني رغم الحالة السيئة للبافاري هذا الموسم.

الدولي البولندي نجح في تسجيل هدف بايرن الأول، خلال فوزه 2/0 على أوليمبياكوس اليوناني، بالجولة الرابعة لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ليفاندوفيسكي أصبح هو أكثر اللاعبين تسجيلاً في هذه المرحلة من الأبطال منذ قدومه لبايرن في موسم 2014/2015.

اختيارات المحررين

ويأتي ذلك بعدما وصل رصيده من الأهداف إلى 31، متساوياً مع المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة.

ويستمر ليفا في هز الشباك بالأبطال، حيث نجح في التسجيل بآخر 8 مباريات له بالبطولة بمرحلة المجموعات.

وتعتبر أيضاً هذه المرحلة التي يتمكن فيها 3 لاعبين من التهديف بالأبطال في أول أربع جولات، وهو ليفاندوفيسكي وممفيس ديباي جناح ليون وإيرلينج هالاند مهاجم سالزبورج.

 

إغلاق