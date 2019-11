يواصل روبرت ليفاندوفيسكي مهاجم بايرن ميونخ، أرقامه المبهرة مع الفريق الألماني رغم الحالة السيئة للبافاري هذا الموسم.

الدولي البولندي نجح في تسجيل هدف بايرن الأول، خلال فوزه 2/0 على أوليمبياكوس اليوناني، بالجولة الرابعة لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ليفاندوفيسكي أصبح هو أكثر اللاعبين تسجيلاً في هذه المرحلة من الأبطال منذ قدومه لبايرن في موسم 2014/2015.

31 – Since he joined in 2014/15, no player has scored more group stage goals in the #UCL than Robert Lewandowski (31 – same as Messi), and he has now scored in each of his last eight such games in the competition. Bagsman. pic.twitter.com/HcRYJuAgyr