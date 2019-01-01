ليفاندوفيسكي يعادل إنجاز ميسي في دوري الأبطال

أهداف النجم البولندي لا تتوقف مع البافاري

يواصل روبرت ليفاندوفيسكي مهاجم بايرن ميونخ، أرقامه المبهرة مع الفريق الألماني رغم الحالة السيئة للبافاري هذا الموسم.

الدولي البولندي نجح في تسجيل هدف بايرن الأول، خلال فوزه 2/0 على أوليمبياكوس اليوناني، بالجولة الرابعة لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ليفاندوفيسكي أصبح هو أكثر اللاعبين تسجيلاً في هذه المرحلة من الأبطال منذ قدومه لبايرن في موسم 2014/2015.

31 – Since he joined in 2014/15, no player has scored more group stage goals in the #UCL than Robert Lewandowski (31 – same as Messi), and he has now scored in each of his last eight such games in the competition. Bagsman. pic.twitter.com/HcRYJuAgyr — OptaJoe (@OptaJoe) November 6, 2019

ويأتي ذلك بعدما وصل رصيده من الأهداف إلى 31، متساوياً مع المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة.

ويستمر ليفا في هز الشباك بالأبطال، حيث نجح في التسجيل بآخر 8 مباريات له بالبطولة بمرحلة المجموعات.

وتعتبر أيضاً هذه المرحلة التي يتمكن فيها 3 لاعبين من التهديف بالأبطال في أول أربع جولات، وهو ليفاندوفيسكي وممفيس ديباي جناح ليون وإيرلينج هالاند مهاجم سالزبورج.