ليس ميسي أو هالاند أو رونالدو.. فان دايك يكشف عن أصعب مهاجم واجهه!

لم أتمكن من الإمساك به!

تجاهل نجم ليفربول فيرجيل فان ديك كلًا من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وإرلينج هالاند، بينما كان يتحدث عن أصعب خصم له.

وقال فان دايك، في تصريح لفرانس فوتبول: "أعتقد أن أوليفييه جيرو أصعب مهاجم لعبت ضده".

وأضاف: "في كل مرة، تعتقد أنك تمسك به، وأنك تمكنت منه بشكل جيد، لكنه دائمًا ما يتمكن من التسجيل بطريقة أو بأخرى: برأسه وقدمه وركبته. لقد سجل في كثير من الأحيان ضدي (يبتسم)".

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لعب المدافع الهولندي ضد جيرو بينما كان يمثل آرسنال وتشيلسي، وكذلك على الساحة الدولية ضد منتخب فرنسا.

ولم يسجل المهاجم الفرنسي في مرمى فان دايك سوى في مناسبتين فقط، والأولى بالدوري الإنجليزي الممتاز 2019-20، والثانية في دوري الأمم الأوروبية 2019 بين فرنسا وهولندا.

بصرف النظر عن جيرو، استدعى فان ديك مجموعة من اللاعبين الآخرين، بما في ذلك سيرخيو أجويرو وهالاند وجابرييل جيسوس لاعب آرسنال، قائلا: "كل هؤلاء يجعلون مبارياتك صعبة للغاية".