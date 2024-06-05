"ليس لديه رُقي".. رد باريسي "قاسٍ" على مبابي: الخليفي بريء وسنكشف الحقيقة!

مصادر من النادي الفرنسي..

تتواصل ردود الفعل حول تصريحات النجم الفرنسي كيليان مبابي، التي أعلن فيها انضمامه بشكل رسمي إلى ريال مدريد، في صفقة انتقال حر، اعتبارًا من الموسم المقبل.

وكان مبابي قد صرّح بأنه واجه عنفًا من إدارة باريس سان جيرمان، مشيرًا إلى أنه لولا لويس إنريكي المدير الفني ولويس كامبوس المدير الرياضي، لما دخل إلى أرض الملعب طوال الموسم.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن مصادر داخل بي إس جي، ردها على النجم الفرنسي بأنه "ليس لديه أي رُقي على الإطلاق"، مشيرة إلى أنها "تتفاجأ من التصديق البديهي لرواية كيليان".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف المصدر، في تصريحات لوكالة فرانس برس: "ناصر الخليفي لم يمل أبدًا أدنى قرار على الفريق، حتى أن لويس إنريكي قال ذلك بنفسه، ولكن رغم كل شيء، يقول مبابي شيئا ويفترض الجميع أنه صحيح".

وختم: "في الوقت المناسب سيتم الكشف عن كل شيء، الحقيقة كاملة، في الوقت الحالي، سنحافظ على كرامتنا واحترافيتنا من أجل مصلحة سان جيرمان وباريس وفرنسا والمشجعين.