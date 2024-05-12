"ليس كريستيانو رونالدو" .. تقارير تُرشح نجم النصر للعودة إلى دوري أبطال أوروبا!

العروض الأوروبية تنهال على نجوم دوري روشن السعودي..

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مع اقتراب موسم الميركاتو الصيفي، دخل أكثر من لاعب، من دوري روشن السعودي، على رادار الأندية الأوروبية، تزامنًا قرب انتهاء منافسات الموسم، والتي كشفت عن تتويج الهلال بلقب الدوري التاسع عشر في تاريخه، وتأهل النصر - برفقته - إلى دوري النخبة الآسيوي وكأس السوبر السعودي.

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وبات السنغالي ساديو ماني، جناح فريق الكرة بنادي النصر، أحدث الأسماء التي دخلت ملف الترشيحات للعودة إلى أوروبا، حيث قضى مسيرة في صفوف سالزبورج النمساوي وساوثهامبتون، ثم ليفربول الإنجليزي، وانتقل إلى بايرن ميونيخ الألماني، قبل أن يلعب في صفوف النصر، بدءًا من الموسم الجاري، فيما يرتبط بعقد حتى يونيو 2026.

وذكر موقع Sene.News السنغالي أن ساديو ماني، الذي قاد أسود التيرانجا للتتويج بلقب كأس أمم إفريقيا 2021، للمرة الأولى في تاريخه، يجتذب الأنظار إليه للعودة إلى أوروبا، حيث يحظى باهتمام كبير من قِبل إدارة نادي جلطة سراي التركي، والذي يرغب في تدعيم صفوفه قبل المشاركة المقبلة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتوج ساديو ماني مع النصر بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية، للمرة الأولى، قبل انطلاق موسم 2023-2024، حيث شارك مع العالمي في 42 مباراة، بمختلف المسابقات، سجل خلالها 19 هدفًا وصنع 11 تمريرة حاسمة.

وجاء النصر في وصافة ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 77 نقطة من 31 مباراة، ليضمن تأهله إلى دوري النخبة الآسيوية وكأس السوبر، في الموسم المُقبل، فيما تبقت أمامه فرصة إنهاء الموسم على منصة التتويج، بعد الصعود إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ليواجه الهلال، الذي توج بثنائية الدوري وكأس الدرعية للسوبر السعودي.

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وانضم ساديو ماني، إلى زميله، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، الذي تم ترشيحه للانتقال إلى صفوف بايرليفركوزن الألماني، الذي يكتب موسمًا تاريخيًا مع المدير الفني تشابي ألونسو.

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