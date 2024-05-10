"مفاجأة ألمانية تهدد مسيرته مع النصر" .. كريستيانو رونالدو قد يشارك في دوري أبطال أوروبا مجددًا

"لغز" جديد في مستقبل كريستيانو رونالدو..

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رغم وصوله إلى سن الـ39؛ إلا أن مستقبل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، لا يزال يثير الكثير من الحبر، في وسائل الإعلام المحلية والعالمية.

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رونالدو انضم إلى النصر في يناير 2023، بعد الرحيل بـ"التراضي" عن العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد؛ وذلك في عقد لمدة موسمين ونصف، حتى 30 يونيو 2025.

ومع تبقي عامٍ واحد أو أكثر بقليل.. أحيانًا تخرج أخبار، بأن الأسطورة البرتغالية سيكمل عقده مع الفريق النصراوي، حتى يونيو 2025، ثم يعلن اعتزاله كرة القدم نهائيًا، وفي أحيانٍ أخرى يُقال إنه سيرحل في الصيف القادم أو حتى يجدد لموسم أو اثنين.

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وفي ظل هذا الجدل.. فجرت صحيفة "sportbible"، مفاجأة من العيار الثقيل، مساء اليوم الجمعة، عن رغبة نادي باير ليفركوزن الألماني، في التعاقد مع رونالدو، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

الصحيفة أكدت على وجود أنباء قوية، بشأن رغبة الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني لنادي باير ليفركوزن - والذي تزامل سابقًا كـ(لاعب) مع كريستيانو رونالدو في صفوف ريال مدريد -، في ضم الأسطورة البرتغالية إلى الفريق الألماني؛ من أجل المشاركة معه في مسابقة دوري أبطال أوروبا، الموسم الرياضي القادم 2024-2025.

وأشارت إلى أن ألونسو أحد "أكبر المعجبين" برونالدو، ويرى أن تقدمه في العمر لا يُمثل أي مشكلة نهائيًا؛ خاصة بعد أن أصبح يلعب كـ"قلب هجوم"، وليس كجناح مثل السابق.

ونقلت الصحيفة، تصريحات سابقة للمدير الفني الإسباني الشاب، عن مهاجم النصر الحالي؛ قال فيها: "إنه يعرف أين ستذهب الكرة، يقوم بتسجيل الكثير من الأهداف بـ(لمسة واحدة)؛ لقد اتخذ هذه الخطوة بعد أن أصبح قريبًا من منطقة الجزاء.. أتمنى لو كان لدينا شخص مثله هنا".

جدير بالذكر أن باير ليفركوزن، يقدّم موسمًا مبهرًا مع تشابي ألونسو في 2023-2024؛ حيث توّج بلقب الدوري الألماني، مع التأهل إلى نهائيي كأس ألمانيا والدوري الأوروبي، وبدون أي خسارة - حتى الآن -.

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