ليس عازف بيانو فقط .. نجم ريال مدريد يستضيف لاعب برشلونة على "يوتيوب!"

موهبة جديدة للاعب خط الوسط الفرنسي

سيكون الفرنسي أوريليان تشواميني مضيفًا لبودكاست جديد يدعى "ذا بريدج (الجسر)" برفقة عدد من المشاهير الذين تمت إماطة اللثام عن شخصياتهم داخل وخارج مجال كرة القدم.

سيكون تشواميني مضيفًا لأول حلقة تنطلق اليوم الجمعة، رفقة الصحفي سيباستيان عبد الحميد، وتناقش الحلقة جوانب رياضية وثقافية واجتماعية وفنية.

تشواميني واحد من اللاعبين الذين يملكون الكثير ليحكوه خارج ملاعب كرة القدم، خصوصًا مع اهتماماته الفنية وكونه عازف بيانو إلى جانب مهنته الاساسية كلاعب كرة قدم.

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ووفقًا لصحيفة "ليكيب"، فلن يكون تشواميني العنصر الوحيد من عالم كرة القدم في البرنامج، فقد تم إعلان استضافة أسماء مثل تييري هنري ولاعب برشلونة جول كوندي ومايك ماينان وآخرين..

وتذاع الحلقات على قناة "إي إس إن ميديا" عبر يوتيوب، وينتظر أن تلقى رواجًا كبيرًا خصوصًا مع الإقبال على "البرومو" الخاص بالبرنامج.