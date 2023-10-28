تشواميني: نجم برشلونة ألهمني وهذا سر نظارتي الافتراضية!

المزيد من الكواليس من مسيرة النجم الفرنسي

كشف أوريليان تشواميني لاعب وسط ريال مدريد، عن سر استخدامه النظارات الافتراضية من أجل الاستعداد للمباريات التي يلعبها.

لاعب الوسط الفرنسي يستعد لخوض مواجهة محتدمة مع الميرينجي أمام الغريم التقليدي برشلونة، اليوم، السبت، وقبل هذا اللقاء تحدث في مقابلة مع صحيفة "El País" للكشف عن العديد من الأسرار في مسيرته.

وقال تشواميني:"أستخدم هذه النظارات منذ ستة أشهر، الأمر يعتمد على المركز الذي سألعب فيه، الواقع الافتراضي يساعدني على قراءة المباراة ورؤية اللاعبين بشكل جيد عند استلام الكرة واختيار من سأمرر له".

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وأضاف:"النظارات تقدم صورة محسنة على أرض الملعب، وتعطيك إمكانية اللعب بشكل أسرع كما تساعدك في الرؤية واتخاذ القرار المناسب تحت ضغط المنافس".

وعن دور نجم برشلونة السابق سيسك فابريجاس في مساعدته خلال لعبهما معًا في موناكو، أجاب تشواميني:"ساعدني كثيرًا في عمل مسح وفحص للملعب بالإضافة للتمرير الأمامي والهدوء على الكرة عندما يتغير شكل الملعب".

سر عزفه للبيانو:"بدأت القيام بذلك في كأس العالم عندما وصلنا إلى النهائي، أمضينا الكثير من الوقت في الفندق، لم نتمكن من الخروج وكان هناك بيانو في الغرفة وحاولت العزف عليه مع كامافينجا".

وفي نهاية حديثه أشار لاعب وسط ريال مدريد أنه تعلم عزف البيانو بمفرده دون معلم، حيث كان يستخدم بعض التطبيقات على هاتفه لمساعدته.