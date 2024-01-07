ليس صلاح.. الأندية السعودية توجه أنظارها صوب نجم ليفربول

من يوقع مع لاعب الريدز؟

SHAHID

يبدو أن الإسباني تياجو ألكانتارا نجم ليفربول، سيكون محل اهتمام عدد من الأندية السعودية في الميركاتو الشتوي الجاري، علمًا بأنه يغيب عن فريقه منذ بداية الموسم بسبب الإصابات.

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وقال الصحفي التركي إكرم كونور، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: "لا تزال الأندية السعودية مهتمة بلاعب خط وسط ليفربول الإسباني تياجو ألكانتارا البالغ من العمر 32 عامًا".

وكانت تقارير صحفية قد أكدت رغبة النصر في ضم ألكانتارا، لكن أزمة إصابات اللاعب الكثيرة، تسببت في تراجع العالمي السعودي.

وكشف الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، في وقت سابق، أن ألكانتارا سيعود للمران الجماعي الشهر الجاري، موضحًا أنه "في حالة جيدة، لكن علينا التأكد من عدم الدفع به مبكرًا".

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ولم يلعب ألكانتارا الذي ينتهي عقده مع ليفربول الصيف المقبل، أي مباراة منذ أبريل/نيسان الماضي، بسبب إصابة في الساق.

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