يفتح الباب أمام ريال مدريد؟ رودري: التجديد لمانشستر سيتي ليس أولويتي الآن

كلمات واضحة من النجم الإسباني..

تحدث الإسباني رودري، نجم وسط مانشستر سيتي، الحاصل على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم مؤخرًا، عن "تمديد عقده مع النادي الإنجليزي".

وتعرض رودري لإصابة في الرباط الصليبي للركبة قبل بضع أسابيع، ما تسبب في انتهاء موسمه، لكنه حصل على تعويض كبير بحصد جائزة الكرة الذهبية التي تقدمها مجلة فرانس فوتبول الشهر الماضي في باريس.

وقال رودري في تصريح لإذاعة "COPE" الإسبانية: "لم أتحدث عن عقد جديد مع مانشستر سيتي، أركز على إصابتي حاليًا، وتمديد العقد ليس الأولوية".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "هدفي أن أتعافى بأفضل طريقة ممكنة، هذا فقط ما أركز عليه، وبعدها سنرى"، علمًا بأن عقده مع النادي الإنجليزي ينتهي ي صيف 2027.

وتفتح تصريحات رودري الباب من جديد أمام التكهنات بشأن إمكانية رحيله عن النادي الإنجليزي، خاصة في ظل التقارير التي أكدت اهتمام ريال مدريد بالحصول على خدماته.

ويواجه ريال مدريد أزمة في وسط الملعب، خاصة بعد اعتزال الألماني توني كروس بنهاية الموسم الماضي، واقتراب الكرواتي لوكا مودريتش من الرحيل في ظل بلوغه 39 عامًا، مع عدم ظهور الثنائي أوريليان تشواميني وإدواردو كامافينجا بالمستوى المنتظر بعد.