ليست مجرد زيارة عادية .. الكشف عن سبب وجود جوان لابورتا في السعودية

رئيس برشلونة سافر للعاصمة السعودية "الرياض" قبل يومين، فماذا فعل هناك؟

انتشرت صور خلال الـ24 ساعة الماضية تظهر وجود جوان لابورتا؛ رئيس نادي برشلونة الإسباني، في العاصمة السعودية "الرياض"، في زيارة مفاجئة، لم يكشف عنها قبل القيام بها.

زيارة رئيس البارسا للسعودية تأتي تزامنًا مع بعض المزاعم عن تهديده باللعب في الدوري السعودي حال إدانة ناديه في قضية "نيجريرا" الشهيرة.

لكن وفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية فإن لابورتا عقد عدة اجتماعات مع ياسر المسحل؛ رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وتحديدًا يوم الإثنين الماضي، تخص مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

لكن لم تكشف الصحيفة الإسبانية أي تفاصيل عن الأمر وما دار في الاجتماع تحديدًا، وما ما يثير التساؤلات حول تفاصيل الاتفاقات بين الطرفين حول هذه الصفقة المزعومة.

التقارير الأخيرة تؤكد اقتراب ميسي من الانتقال للدوري السعودي، وتحديدًا الهلال، في ظل العرض المالي المغرٍ ومحاولات أسرته لإقناعه، ورغم أن ليو ينتظر إشارة برشلونة، الذي يريد أن يختم مسيرته به إلا أن الأزمات المالية التي تعصف بالبرسا تحول دون تحرك رسمي تجاهه.

ورغم ذلك إلا أنه خلال ظهور المسحل، عبر برنامج "برا الـ18"، أمس الثلاثاء، أنكر معرفته بأي شيء يخص صفقة النجم الأرجنتيني!