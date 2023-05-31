ميسي اقترب؟ .. ياسر المسحل يسير "عكس التيار" في حديثه عن ليونيل ولويس إنريكي

زهيرة عادل
Lionel Messi Ali Al-Bulayhi Argentina Saudi Arabia 2022 World CupGetty
ليونيل ميسيلويس أنريكيالهلالالسعوديةدوري روشن السعودي

رئيس اتحاد كرة القدم يفاجئ الجماهير في حديثه عن مفاوضات ميسي وإنريكي

بينما يتحدث الجميع عن اقتراب صفقة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من الانضمام لنادي الهلال السعودي، كان لياسر المسحل؛ رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، رأيًا آخر.

مصادر "GOAL" كانت قد كشفت لنا أمس الثلاثاء، عن موعد توقيع ليو للزعيم، مقابل ما يتراوح بين 400 إلى 600 مليون يورو، كأعلى راتب للاعب في العالم حال إتمام الصفقة.

لكن المسحل، قال خلال تصريحاته لبرنامج "برا الـ18": "للأمانة ليس عندي أخبار، فقط أسمع عن المفاوضات، أتمنى أن أرى ميسي في الدوري السعودي، ليكمل القفزة الكبيرة التي بدأناها بالتعاقد مع كريستيانو رونالدو".

وبسؤاله عن مدرب المنتخب السعودي الجديد، علق رئيس اتحاد القدم: "في بداية شهر يوليو سنكون قد أعلنا عن المدرب الجديد، أمامنا ثلاثة خيارات، وصلنا مع اثنين منهم لمراحل نهائية في المفاوضات، الثلاثة أوروبيون، وليس من بينهم الإسباني لويس إنريكي، الاسم الذي تردد كثيرًا".

جدير بالذكر أن المدرب الفرنسي هيرفي رينارد رحل قبل أشهر قليلة عن الأخضر السعودي، رغم امتداد عقده لعام 2027م، ليتولى قيادة منتخب بلاده للسيدات في كأس العالم، الذي ينطلق في يوليو المقبل.

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