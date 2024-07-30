ليست كرة السلة.. لعبة جديدة تخطف اهتمام صلاح في أمريكا

حضر المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، مباراة فيلادلفيا فيليز ونيويورك يانكيز في دوري البيسبول الأمريكي (MLB).

ونشر صلاح عبر حسابه على إنستجرام صورة من مدرجات ملعب سيتيزنز بنك بارك في فيلادلفيا، على هامش المباراة التي حسمها يانكيز بنتيجة (14-4).

وتعد الصورة بمثابة إعلان جديد عن اهتمام صلاح برياضة البيسبول، علمًا بأنه سبق وكشف عن حبه الكبير لدوري كرة السلة الأمريكي.

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وحقق ليفربول الفوز في أولى تجاربه الودية بجولة أمريكا، وذلك بهدف نظيف على حساب ريال بيتيس الإسباني، علمًا بأن الفريق سيواجه آرسنال ومانشستر يونايتد، غريميه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعقب انتهاء جولة الولايات المتحدة، سوف يعود ليفربول إلى إنجلترا لمواجهة إشبيلية الإسباني على ملعب آنفيلد يوم 11 أغسطس المقبل، قبل بدء منافسات الموسم الجديد.