ليست في أوتار الركبة.. بيان جديد من برشلونة عن إصابة فاتي

أعلن نادي برشلونة الإسباني رسميًا عن طبيعة إصابة نجم الفريق أنسو فاتي، والتي تعرض لها خلال مباراة سيلتا فيجو في الجولة 12 من الدوري الإسباني.

وتعادل برشلونة مع سيلتا فيجو بنتيجة 3-3 لتستمر النتائج المحبطة للفريق الكتالوني في الموسم الحالي، في انتظار تغيير الأمور مع تولي تشافي هيرنانديز قيادة الفريق فنيًا خلال الأيام المقبلة.

وغادر أنسو فاتي ملعب بالايدوس معقل سيلتا فيجو متألمًا في نهاية الشوط الأول، بسبب إصابة عضلية في الفخذ الأيسر، بعد أن شعر بإصابة أثناء محاولة هجومية لنادي برشلونة.

وتمكن فاتي، 19 عامًا، من افتتاح التسجيل لصالح برشلونة أمام سيلتا فيجو بعد مرور خمس دقائق فقط على بداية اللقاء، وكان صاحب الخطر الأكبر في هجوم "البلوجرانا" حتى لحظة خروجه.

ماذا قال برشلونة عن إصابة فاتي؟

برشلونة وبعد نهاية المباراة مباشرة أصدر بيانًا كشف خلاله تفاصيل إصابة أنسو فاتي، والتي أوضح أنها كانت إصابة عضلية في منطقة أوتار الركبة.

لكن وبعد إجراء المزيد من الفحوصات الطبية على اللاعب، أصدر النادي الكتالوني بيانًا جديدًا، كشف خلاله عن طبيعة الإصابة.

وجاء في بيان برشلونة: "الاختبارات التي أجريت مساء السبت على اللاعب أنسو فاتي قد كشفت أنه أصيب في عضلة الفخذ ذات الرأسين اليسرى، ولن يكون متاحًا للاختيار حتى يتعافى".

ولم يكشف برشلونة في بيانه أي تفاصيل أخرى عن مدة غياب أنسو فاتي عن الفريق، لكن المؤكد أنه سيحصل على فرصة جيدة للتعافي خلال فترة التوقف الدولي.

ماذا قدم فاتي مع برشلونة منذ عودته؟

فاتي، وبعد عودته من الإصابة الطويلة التي أبعدته قرابة عام عن برشلونة، عاد في أواخر سبتمبر الماضي إلى الفريق.

وشارك فاتي حتى لحظة إصابته في ثماني مباريات في جميع البطولات، وتمكن خلالها من تسجيل أربعة أهداف وصناعة هدف في جميع المسابقات.

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