ليبي: صداقتي العميقة مع فيرجسون تجعلني اختار أليجري لليونايتد

سيسعد برؤيته خلفًا لسولشاير..

يرى مارتشيلو ليبي، المدير الفني الإيطالي الأسطوري، أن ماسيميليانو أليجري هو الخيار الأفضل لتدريب مانشستر يونايتد في المرحلة المقبلة.

ولا يعيش اليونايتد أفضل أحواله تحت قيادة مدربه الحالي أولي جونار سولشاير، حيث يترنح الفريق محليًا ويحتل المركز العاشر برصيد 13 نقطة، وتلقى آخر خسائره من بورنموث السبت الماضي بهدف نظيف.

ويظل اسم أليجري دومًا محل طرح من جمهور مانشستر يونايتد ليُنقذ اليونايتد من كبوته، بعد النجاحات الكبيرة التي قاد يوفنتوس لتحقيقها خلال فترة توليه مسؤولية البيانكونيري.

بالنسبة لليبي، فإن أليجري سيكون مثاليًا لمانشستر يونايتد، حيث قال "أليجري سيكون جيدًا في كل مكان، وبصفتي معجب كبير بالكرة الإنجليزية، سأسعد إن رأيته يتولى تدريب مانشستر يونايتد.".

كما أضاف "مانشستر يونايتد هو تاريخ الكرة الإنجليزية، كانت هناك سنوات مظلمة ولكن النادي رائع في كل الأحوال. من غرفة الملابس إلى اللاعبين، الجميع يمكنه أن يقول ماذا يعني أن تلعب في الأولد ترافورد.".

وارتبط اسم أليجري مؤخرًا بتدريب بايرن ميونخ بعد إقالة نيكو كوفاتش، في الوقت الذي تمناه لوكا توني أسطورة الكرة الإيطالية ولاعب البافاري السابق أن يأخذ هذه الخطوة، أما كابيلو، المدرب الأسطوري الآخر، فشاطر ليبي الرأي وتمناه في مانشستر يونايتد لا البايرن.

ليبي حاول ألا يُقلل من سولشاير أيضًا، حيث قال "أولًا وقبل كل شيء، أعتقد أن سولشاير كان مهاجمًا استثنائيًا ومدربًا جيدًا. بالنسبة لأليجري، فأنا أراه محترفًا مثاليًا، أسلوب يوفنتوس يسير في دمه.".

وأتم "صداقتي العميقة مع السير أليكس فيرجسون تسمح لي أن أقول أنه (أليجري) سيكون الخيار الأفضل لليونايتد.".

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يذكر أن ليبي يُعد واحدًا من أساطير التدريب في الكرة الإيطالية لما حققه مع مختلف فرق الكالتشيو من بطولات وإنجازات لا تحصى، إلى جانب إنجازه الأهم والأكبر بالتتويج بلقب كأس العالم 2006 مع منتخب إيطاليا.