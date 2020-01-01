ليبي: زيدان أعظم لاعب دربته ودمرنا الكرة الإسبانية

تصريحات مارتشيلو ليبي بشأن دوري أبطال أوروبا 2003 ورحلته مع يوفنتوس وزين الدين زيدان

قال أسطورة التدريب الإيطالي مارتشيلو ليبي إن زين الدين زيدان هو أفضل لاعب دربه خلال مسيرته التدريبية على الإطلاق.

وتحدث مارتشيلو ليبي حول ما قام به في رحلته مع يوفنتوس خلال منافسات دوري أبطال أوروبا 2003 وكذلك مدح وزين الدين زيدان.

وكان ليبي أحد الضيوف في المهرجان الرياضي الذي نظمته صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية أمس وتحدث عن مسيرته الرائعة في عالم كرة القدم.

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وقال المدرب الفائز مع منتخب إيطاليا بكأس العالم 2006 إن يوفنتوس كان جميلًا للغاية في 2003، حيث دافع الجميع ككتلة واحدة بما في ذلك ديل بييرو"

وأضاف: "في ذلك الحين يمكن القول إننا ذبحنا كرة القدم الإسبانية بالفوز على ديبورتيفو لاكورونيا وبرشلونة وريال مدريد. ربما لو لعب نيدفيد، لما خسرنا ذلك النهائي أمام ميلان"

وتابع: "المدربون الشباب مميزون للغاية، أندريا بيرلو يعرف كيفية التواصل مع أفضل اللاعبين وأرى نفسي كثيرًا في جينارو جاتوزو"

وأردف: "في عام 2006 شدني جاتوزو من رقبتي عندما أخبرته أنني سأغادر المنتخب الوطني، إنهم يقيمونه كمدرب بناء على عصبيته فقط ولكنه يقدم نتائج جيدة"

وعن أعظم لاعب دربه في مسيرته قال: "إنه زيدان: بالطبع، مثل بيرلو الذي يعرف كيف يتواصل مع الكبار، يفوز كبار المدربين عندما يقنعون اللاعبين الأفضل بهم"

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يذكر أن مارتشيلو ليبي كان مدربًا استثنائيًا في تاريخ كرة القدم الإيطالية مع كبار الأندية والمنتخب الذي وضع به الكرزة على كعكة مسيرته حين توج بكأس العالم في 2006.