موعد مباراة إيطاليا وهولندا، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة إيطاليا ضد هولندا في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري الأمم الأوروبية 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يواصل منتخب إيطاليا مسيرته في دور المجوعات من بطولة دوري أمم أوروبا ويستضيف منتخب هولندا على ملعب أتليتي آتزوري ليخوض مباراة العودة في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى من الدوري أ التي تضم إيطاليا وهولندا وبولندا والبوسنة والهرسك.

فاز المنتخب الإيطالي في مباراة الذهاب على ستاد أمستردام أرينا في بلاد الطواحين بنتيجة هدف مقابل لاشيء، وتعادل في مباراتين تعادل إيجابي بهدفٍ واحد لكل فريق مع منتخب البوسة والهرسك وتعادل سلبيًا أمام منتخب بولندا ويحتل الآتزوري المركز الأول في ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط.

هولندا يقع في المركز الثاني برصيد 4 نقاط أي بفارق نقطة واحدة فقط عن إيطاليا ، وتلقى المنتخب الهولندي هزيمة واحدة في مشواره حتى الآن في منافسات المجموعة الأولى بنتيجة هدف مقابل لاشيء من منتخب إيطاليا ، واستطاع الفوز على منتخب بولندا في الجولة الأولى وتعادل سلبياً مع البوسة والهرسك في المباراة التي جمعتهما الأحد 11 أكتوبر على أرض الأخير بستاد بيلينو بولي.

المزيد من الفرق

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة إيطاليا ضد هولندا ، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وأكثر..

إصابات بالجملة في إيطاليا ونجوم باريس .. حالات كورونا موسم 2020-2021

ما هو موعد مباراة إيطاليا ضد هولندا؟

يلتقي منتخبي إيطاليا وهولندا في الجولة الرابعة في دور المجموعات في بطولة دوري أمم أوروبا ، يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2020.

وتنطلق صافرة البداية الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:45 بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا ضد هولندا؟

تذاع مباريات دوري أمم أوروبا حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت، وستذاع مباراة إيطاليا وهولندا على القناة الأولى الخاصة بالشبكة القطرية.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب إيطاليا - هولندا الأربعاء 14 أكتوبر 2020،

27 صفر 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN SPORTS HD 1 أتليتي آتزوري

قائمة منتخب إيطاليا ضد هولندا

أبرز اللاعبين المتواجدين في قائمة منتخب إيطاليا في مباراة هولندا حارس ميلان جيانلويجي دوناروما، وثنائي دفاع يوفنتوس كيليني وبونوتشي، ونجم وسط باريس سان جيرمان ماركو فيراتي، وفيديريكو كييزا المنضم حديثًا للسيدة العجوز من فيورنتينا.

قائمة إيطاليا:

حراسة المرمى: سالفاتوري سيريجي - جيانلويجي دوناروما - أليسيو كرانيو - ماركو سيلفستري.

سالفاتوري سيريجي - جيانلويجي دوناروما - أليسيو كرانيو - ماركو سيلفستري. الدفاع: دانيلو دامبروزيو - جيورجيو كيليني - ليوناردو سبيناتزولا - إيمرسون بالميري - فرانشيسكو أتشيربي - أليساندرو فلورينزي - ليوناردو بونوتشي - أنجيلو أوجبونا - كريستيانو بيراجي - جيانلوكا مانشيني - مانويل لاتزاري.

دانيلو دامبروزيو - جيورجيو كيليني - ليوناردو سبيناتزولا - إيمرسون بالميري - فرانشيسكو أتشيربي - أليساندرو فلورينزي - ليوناردو بونوتشي - أنجيلو أوجبونا - كريستيانو بيراجي - جيانلوكا مانشيني - مانويل لاتزاري. الوسط: بريان كريستانتي - ماركو فيراتي - لورينزو بيليجريني - جورجينيو - ستيفانو سينسي - نيكولو باريلا - مانويل لوكاتيلي - جياكومو بونافنتورا.

بريان كريستانتي - ماركو فيراتي - لورينزو بيليجريني - جورجينيو - ستيفانو سينسي - نيكولو باريلا - مانويل لوكاتيلي - جياكومو بونافنتورا. الهجوم: أندريا بيلوتي - دومينيكو بيراردي - فرانشيسكو كابوتو - فيديريكو كييزا - تشيرو إيموبيلي - مويس كين - ستيفان الشعراوي - كيفن لازانيا - فينتشينزو جريفو - ريكاردو أورسوليني.

التشكيل المتوقع لمنتخب إيطاليا

لن يغير روبيرتو مانشيني طريقته في مباراة بولندا الأخيرة لكن قد يدفع ببعض الأسماء التي لم تشارك، ومن المتوقع أن يبدأ دوناروما في حراسة المرمى، إيمرسون وآتشيربي وبونوتشي وفلورينزي في الدفاع، فيراتي وجورجينيو وسينسي في الوسط، كييزا وبيلوتي وبيراردي في الهجوم.

التشكيل | 4-3-3

جيانلويجي دوناروما

إيمرسون - فرانشيسكو أتشيربي - ليوناردو بونوتشي - أليساندرو فلورينزي

ماركو فيراتي - جورجينيو - ستيفانو سينسي

فيديريكو كييزا - أندريا بيلوتي - دومينيكو بيراردي

قائمة منتخب هولندا ضد إيطاليا

يتواجد على رأس قائمة هولندا في دوري أمم أوروبا هذا التوقف نجم ليفربول فيرجيل فان دايك وزمليه فينالدوم، كذلك فان دي بيك المنتقل حديثًا لمانشستر يونايتد، وفرينكي دي يونج نجم برشلونة، ولم يتم استدعاء دي ليخت مدافع يوفنتوس.

قائمة هولندا:

حراسة المرمى: ياسبر سيليسين - تيم كرول - ماركو بيزوت

ياسبر سيليسين - تيم كرول - ماركو بيزوت الدفاع: هانس هاتيبور - جويل فيلتمان - فيرجيل فان دايك - ناثان آكي - أوين فيندال - ستيفان دي فري - دالي بليند - دينزيل دامفريس.

هانس هاتيبور - جويل فيلتمان - فيرجيل فان دايك - ناثان آكي - أوين فيندال - ستيفان دي فري - دالي بليند - دينزيل دامفريس. الوسط: تيون كوبماينرس - جيورجينيو فينالدوم - مارتين دي رون - كيفين ستروتمان - دوني فان دي بيك - فرينكي دي يونج - محمد إحتارين.

تيون كوبماينرس - جيورجينيو فينالدوم - مارتين دي رون - كيفين ستروتمان - دوني فان دي بيك - فرينكي دي يونج - محمد إحتارين. الهجوم: ستيفن بيرجيس - ريان بابل - ممفيس ديباي - كوينسي بروميس - كالفين ستينجس - لوك دي يونج - ستيفن بيرجفاين - دونيل مالين.

التشكيل المتوقع لمنتخب هولندا

سيبدأ فرانك دي بور بسيليسين في حراسة المرمى، هاتيبور ودي فري وفان دايك وآكي في الدفاع، فرينكي دي يونج ودي رون وديباي وفان دي بيك وبيرجيس في الوسط، وسيقود الهجوم لوك دي يونج.

التشكيل | 4-2-3-1

ياسبر سيليسين

ناثان آكي - فيرجيل فان دايك - ستيفان دي فري - هانس هاتيبور

فرينكي دي يونج - مارتين دي رون

ممفيس ديباي - دوني فان دي بيك - ستيفن بيرجيس

لوك دي يونج