من قلب ميلان .. رسالة نجم تؤكد جدية اقتراب نيمار من الرحيل عن الهلال

إشارة جديدة على رحيل النجم البرازيلي عن الفريق السعودي

تصاعدت حدة الأخبار التي تتحدث عن فسخ عقد البرازيلي نيمار مع ناديه الهلال السعودي قبل عدة أشهر من نهايته في صيف 2025، وقد وصل تأكيد جديد على جدية تلك الأخبار من أحد نجوم ميلان الإيطالي.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

الأخبار تناقضت في الأسابيع الأخيرة حول مستقبل نجم باريس سان جيرمان السابق، ولكن الإعلامي سيزار لويس ميرلو، صب البنزين على النار بالتأكيد اليوم الأحد على أن عملية فسخ عقد نيمار جارية بالفعل، مشيرًا إلى أن عودته إلى سانتوس باتت قريبة جدًا وأن الإعلان الرسمي عن ذلك قد يحدث مع انتهاء دوري الدرجة الثانية في البرازيل، حيث حسم سانتوس اللقب رسميًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

البرتغالي رفاييل لياو، نجم هجوم ميلان، نشر منشورًا عبر حسابه الرسمي على إنستجرام تضمن صورة نيمار حين كان يلعب مع سانتوس، وهو ما اعتبره العديد رسالة قوية على جدية الأخبار حول فسح عقد صاحب الـ32 عامًا مع الهلال وعودته إلى ناديه الأول.

GOAL

نيمار كان قد ارتدى قميص الزعيم صيف 2023 ولكن تجربته لم تنجح أبدًا نتيجة تعرضه لإصابة قطع في الرباط الصليبي خلال أكتوبر 2023 غاب على أثرها حتى سبتمبر الماضي، وحين استبشر الجميع خيرًا بعودته تعرض لإصابة أخرى، عضلية تلك المرة، ستُبعده عن الملاعب لمدة شهر ونصف تقريبًا.

الهلال أزال اسم نيمار من قائمته للموسم الجديد بقرار من المدرب جورج جيسوس الذي أراد منحه الوقت الكافي للاستشفاء والتأهيل، وكان من المفترض أن يعيده للقائمة في يناير القادم لكن الأخبار الأخيرة تؤكد رفض النادي السعودي لتلك الخطوة وتفضيله فسخ عقد اللاعب.