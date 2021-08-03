لوي باري: فاردي الصغير لأستون فيلا الذي ترك برشلونة خلفه

المهاجم البالغ من العمر 18 عامًا قد فتح عرف الطريق للفريق الأول بعد مغادرة لاماسيا واتجه إلى نادي طفولته في يناير 2020

كانت جائحة فيروس كورونا خبرًا سيئًا لمعظم الناس، ولكن في يناير، ثبت أنه خبر سار للوي باري.

تصدّر مهاجم أستون فيلا، البالغ من العمر 17 عامًا، عناوين الصحف عندما سجل هدفًا ضد ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث انفرد بالمرمى وأنهى الكرة بشكلٍ رائع في أول ظهور له مع الفريق.

أُفرغ أستون فيلا بعد تفشي فيروس كورونا واضطر إلى اللعب بفريق مليء بلاعبي الأكاديمية لمباراة الدور الثالث ضد ليفربول الذي يضم محمد صلاح وساديو ماني وجورجينيو فاينالدوم ونجوم آخرين.

سجل هذا الثلاثي في فوز 4-1 لفريق الريدز، وكذلك فعل باري، حيث تعادل 1-1 في الدقيقة 41 بهدف لن ينساه أبدًا. سيكون هناك الكثير منه في المستقبل أيضًا.

تحدث مارك ديلاني مدرب أكاديمية فيلا الذي كان مسؤولاً عن مباراة ليفربول حيث أُجبر دين سميث أيضًا على الحجر الصحي: "إنه يفعل شيئًا كهذا في التدريبات كل يوم"، .

مركز ثقل باري منخفض وسريع ومباشر ويمكن أن يلعب بكلا القدمين. إنه يذكرنا من نواح كثيرة بمهاجم ليستر سيتي جيمي فاردي، ومن المؤكد أن مدرب ليفربول يورجن كلوب يعتقد ذلك.

قال لتوك سبورتس بعد المباراة: "جيمي فاردي الصغير كان يمثل تهديدًا قويًا".

بالرغم من كون باري ووالده مارك من مؤيدي فيلا، بدأ كل شيء بالنسبة له في وست بروميتش القريبة، في سن السادسة.

لعب كمهاجم منذ البداية، وركز أنظاره على المهاجمين الإنجليزيين واين روني وفاردي كمصدر إلهام، وتابع أيضًا ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

كان المهاجم "غير قابل للعب" عندما كان يلعب في المدرسة في مسقط رأسه سوتون كولدفيلد، على بعد أميال قليلة شمال شرق برمنجهام، وسجل بلا هوادة حتى تم استبداله فقط لتحقيق بعض التوازن في المباريات.

كان وست بروميتش يائسًا للإبقاء على باري، ولكن ليس هناك الكثير الذي يمكنك القيام به عندما تطرق أكبر الأندية في العالم مثل برشلونة.

تم منح الباجيز 235000 جنيه استرليني كتعويض عندما غادر باري الهاوثورنز، وكان برشلونة غير متعاون على الإطلاق.

كان من الممكن أن ينضم باري إلى باريس سان جيرمان، ورفضت عائلته عرضًا ضخمًا من الجانب الفرنسي لصالح برشلونة، الذي تحدث عن خطط لتطويره.

خضع باري لفحص طبي في باريس، لكن خوسيه ماري بايرو وجييرمو أقنعوا العائلة باختيار كاتالونيا بدلاً من ذلك.

قال مصدر قريب من اللاعب لجول: "إذا اتصل برشلونة، فلا يمكنك رفضه".

المزيد من اللاعبين الشباب عبر الجيل القادم:

أصبح باري أول لاعب إنجليزي يلعب في لاماسيا، لكن الحلم سرعان ما تعكر، وبعد ستة أشهر رحل.

كان يُنظر إلى الفترة التي قضاها في برشلونة على أنها محبطة وليست فاشلة، وأراد النادي الاحتفاظ به، لكن باري احتاج لدقائق أخرى في مكان آخر.

تقول المصادر أن برشلونة حنث بوعوده بشأن وقت اللعب ولم يمنح أبدًا المهاجم الفرصة التي يستحقها في فريق فرانك أرتيجا تحت 19 عامًا.

كان باري يبلغ من العمر 16 عامًا، وكان أصغر لاعب في الفريق، واحتسب ذلك ضده حيث اختار المدرب خيارات أقدم.

لعب باري أيضًا بشكل مختلف عن المهاجمين الإسبان، حيث تم تجاهل الركض وراء ذلك الذي تم تجاهله، بينما لم يتم تشجيع الركض إلى الأمام بالكرة دائمًا في برشلونة، الذي يستمتع بالحركات المركبة.

أكد الكتلان أنه كان يجب أن يكون أكثر صبراً وانتظارًا للفرص، لكن معسكر باري يعتقد أن برشلونة ضمه لمجرد أنه كان أفضل مهاجم شاب في أوروبا ولم يرغب في أن تأخذه الأندية الأخرى، ولا يعتقد أنه سيرحل بهذه السرعة.

قال مصدر مشارك في الصفقة التي نقلته إلى كامب نو لجول: "لوي لم يكن سعيدًا بالوقت الذي منح له، وهذا ما يبرره. كان يلعب دائمًا بشكل جيد وسجل بعض الأهداف. اعتقد زملائه في الفريق أنه كان مهاجمًا رائعًا.

"لوي كان سعيدًا لكونه في برشلونة لكنه لم يكن على استعداد للانتظار سنة أخرى للحصول على فرصته. فذهب إلى فيلا ويبدو أنها خطوة جيدة بالفعل ".

كان ليفربول ومانشستر يونايتد يحاولان أيضًا التعاقد معه من برشلونة في يناير 2020، لكن فيلا - التي دفعت 880 ألف جنيه استرليني (1.1 مليون دولار) - كان الخيار الأكثر منطقية، نظرًا لأنها النادي الذي تشجعه عائلة باري.

بعد تسجيل الهدف الشهير في مرمى ليفربول، استبدل باري القميص مع فابينيو، قبل أن يدرك أنه ارتكب خطأ.

قال لبي تي سبورت: "تذكرت أنه كان قميصي الأول! الفضل لفابينيو، أعطاني قميصه أيضًا. لذلك حصلت على كليهما".

بالإضافة إلى هذا الضربة التي قام بها للفريق الأول، سجل باري 19 هدفًا لفريق شباب فيلا في 2020-21، بما في ذلك 13 هدفًا في 17 مباراة لفريق تحت 23 عامًا في الدوري الإنجليزي الممتاز 2.

كما سجل خمسة أهداف وقدم أربع تمريرات حاسمة في ست مباريات في كأس الاتحاد الإنجليزي للشباب الموسم الماضي، مما ساعد النادي على الفوز بالبطولة لأول مرة منذ 19 عامًا، بينما مدد فيلا مؤخرًا عقده حتى عام 2024 بهدف منحه المزيد من الفرص مع الفريق الأول في الموسم القادم.

قال جابرييل أجبونلاهور مهاجم أستون فيلا وإنجلترا السابق لموقع فوتبول إنسايدر: "مجرد الحصول على هذه التجربة من اللعب في الأكاديمية في برشلونة سيساعده، وكان سيتعلم الكثير من الناحية الفنية وقد ظهر أيضًا في أدائه".

"الآن عاد إلى النادي الذي يحبه. أنا متأكد من أنه سيذهب ويصبح نجم فيلا في المستقبل".

على الرغم من قصر المدة التي قضاها في برشلونة، طور باري بالتأكيد مهارات جديدة في النادي.

أصبح الآن قادرًا على العمل في مناطق أوسع، حيث يستخدمه فريق شباب أستون فيلا على الجناح الأيسر في بعض الأحيان، في حين أنه أيضًا أكثر صبرًا ويشارك في اللعب.

تراجع إلى الخلف واضرب الكرة بعيدًا. إنها طريقة اللعب الرائجة في إنجلترا على الأقل.