رسالته لمن؟ .. لويس كاسترو: لن أسمح لأحد بالتعدي على لاعبي النصر!

رسالة حاسمة من مدرب النصر لأحدهم..

يبدو أن البرتغالي لويس كاسترو؛ المدير الفني للنصر السعودي، غاضب بعض الشيء من أحدهم، لذلك وجه له رسالة عقب التعادل أمام برسبوليس الإيراني.

العالمي تعادل أمام الفريق الإيراني أمس الإثنين، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، وصعد بالفعل لدور الـ16 حتى قبل خوض اللقاء، مستفيدًا من فوز السد القطري أمام الشارقة الإماراتي.

وعقب المباراة، قال كاسترو خلال المؤتمر الصحفي بمناسبة مرور 20 مباراة على فريقه دون أي هزيمة: "هذه السلسلة نتاج عمل جماعي، هناك من يساعدوننا كثيرًا، لاعبونا فهموا أن طريق النجاح يتطلب الكثير؛ الاستشفاء بشكل جيد مع العمل المتواصل، لذلك وصلنا لهذه السلسلة التي منها تعادلين فقط".

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وأضاف حول مسيرته مع الفريق موجهًا رسالته الحاسمة: "من الصعب أن أتحدث عن نفسي، الشيء الوحيد الذي أؤكد عليه هو العمل، واننا يجب أن نكون غدًا أفضل من اليوم، نريد إكمال طريقنا، ومن ضمن ذلك أن أدافع عن لاعبيني ولا أسمح أن يتعدى أي أحد عليهم بكلمة أو إساءة، فنحن نبحث يوميًا عن أن نكون راضين عن أنفسنا وأن نقدم كل ما لدينا".

حديث البرتغالي ربما يقصد به الانتقادات التي طالت عدد من لاعبيه مؤخرًا منهم المدافع عبد الإله العمري، كذلك تعرض لاعبه علي لاجامي للهجوم بعدما تعرض للطرد في أول ربع ساعة من مواجهة برسبوليس.