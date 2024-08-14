ماذا قال السفاعي؟

رد مشعل السفاعي، وكيل أعمال حارس النصر نواف العقيدي، على ما تردد في وسائل الإعلام بشأن أسباب استبعاد الحارس من قائمة الفريق لمواجهة التعاون في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024.

وكان الإعلامي عبد الرحمن الحميدي، قد أدلى بتصريحات في قناة "SSC" الرياضية، قال فيها إنه "حسب المعلومات فإن العقيدي طالب بأن يكون الحارس الأساسي، ورفض فكرة الجلوس على مقاعد البدلاء للحارس البرازيلي بينتو ماثيوس، ما دفع المدرب لويس كاسترو لاستبعاده من القائمة".

ونشر السفاعي مقطع الفيديو الذي يتضمن تصريحات الحميدي، وعلق عليه في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، قائلًا: "تحياتي أخوي عبد الرحمن مع حبي وتقديري لشخصك الكريم، واحترامي لمصادر البرنامج، الكابتن نواف العقيدي دخل آخر تمرين بالنادي وتعرض لإصابة".

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وأضاف: "الإصابة استدعت الجهاز الفني لاستبعاده، لأنه لا يستطيع التواجد ضمن قائمة الفريق، وحددوا له جلسات علاجية بالنادي مع أحد أفراد الطاقم الطبي، وبإذن لله يعود أقوى ويخدم ناديه والمنتخب السعودي".

ويستعد النصر لمواجهة التعاون اليوم الأربعاء، على أن يضرب الفائز موعدًا مع الهلال (الذي تجاوز الأهلي بركلات الترجيح) في نهائي كأس السوبر السعودي 2024 يوم السبت المقبل.