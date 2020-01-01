لويس فيجو معلقًا على رحيل ميسي: لحظة تاريخية

لويس فيجو أسطورة ريال مدريد والخائن في عيون جماهير برشلونة يعلق على رحيل ميسي

وصف أسطورة كرة القدم البرتغالية ونجم برشلونة وريال مدريد السابق لويس فيجو قرار ليونيل ميسي بالرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني باللحظة التاريخية.

وحسب ماركا فإن ميسي قد أرسل رسالة للنادي عبر الفاكس يعبر فيها عن رغبته في تنفيذ البند المنصوص عليه في عقده والذي بموجبه يمكنه مغادرة النادي من جانب واحد في نهاية الموسم الحالي.

واشتعلت الأجواء في برشلونة حيث خرجت جماهير النادي في محيط ملعب الكامب نو تعبر عن غضبها وتهتف باسم ميسي وتطالب باستقالة الرئيس بارتوميو من منصبه

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وحول ذلك، علق عدد من اللاعبين القدامى والشخصيات المنتمية لبرشلونة على الخبر الذي يشكل صدمة للجميع، إذ أن رحيل النجم الأرجنتيني لم يكن في الحسبان أبدًا.

ومن جهته، قال لويس فيجو عبر تغريدة على حسابه الشخصي على تويتر إنها لحظة تاريخية تلك التي يقرر فيها ليونيل ميسي الرحيل عن صفوف برشلونة.

— Luís Figo (@LuisFigo) August 25, 2020

وكان فيجو قد أثار الجدل منذ حوالي 20 عامًا حين انتقل بشكل مباشر من برشلونة إلى ريال مدريد في وقت كان يعد فيه أفضل لاعب في الدوري الإسباني ونجم الكتلان الأول.

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يذكر أن برشلونة يستعد لثورة كبرى مع الاستقالات الجماعية لأعضاء مجلس إدارته بعد أيام من الإعلان عن انتخابات رئاسية مبكرة في مارس المقبل.