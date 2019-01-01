سييرا يطلب تقريرًا طبيًا يخص مروان داكوستا بعد عودته

سييرا يرغب في استعادة خدمات مدافعه في لقاء ضمك

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

طلب التشيلي لويس سييرا، المدير الفني لفريق نادي الاتحاد، من الجهاز الطبي لفريقه، إعداد تقريرًا يخص المغربي مروان داكوستا، مدافع النمور، لاستعادة خدماته الفترة المقبلة.

سييرا يرغب في استعادة خدمات مروان داكوستا في مباراة ضمك المقبلة، بالجولة الثالثة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، والمقرر لها الجمعة المقبل.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن موقف مروان داكوستا من مباراة ضمك لم يتم تحديدها حتى الآن، بعد عودته من فرنسا أمس.

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مروان داكوستا عاد إلى نادي الاتحاد أمس، بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي الذي خضع له في فرنسا، خلال الأسبوعين الماضيين.

المدرب التشيلي لفريق اتحاد جدة، استبعد مروان داكوستا من قائمة الفريق الآسيوية، وذلك في مواجهة الهلال السعودي، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وكانت مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، قد انتهت بالتعادل السلبي مع الهلال، وذلك باللقاء الذي أقيم على ملعب الجوهرة المشعة.