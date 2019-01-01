اختبارات لياقية تحدد موقف عبد الله عطيف من لقاء الهلال والاتحاد

هل يلحق عطيف بمواجهة الهلال والاتحاد؟

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

اقترب عبد الله عطيف، لاعب وسط فريق نادي الهلال السعودي، من الدخول إلى التدريبات الجماعية للفريق، بنهاية الأسبوع الحالي، بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

عبد الله عطيف تعرض للإصابة خلال مباراة الهلال أمام أبها، بالجولة الأولى ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، بالدقائق الأولى.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن عبد الله عطيف أحرز تقدمًا ملحوظًا خلال برنامجه التأهيلي، للشفاء من الإصابة التي تعرض لها.

لاعب وسط الهلال يعاني من إصابة بتمدد رباط الركبة الجانبي، حيث اقترب من الشفاء منها للعودة إلى تدريبات الزعيم.

وأعطى الجهاز الطبي لفريق الهلال مؤشرًا حول إمكانية انضمام عبد الله عطيف إلى التدريبات الجماعية، لتجهيزه للعودة إلى المشاركة مع باقي زملائه بالفريق.

ومن المقرر أن يُجري عبد الله عطيف اختبارات لياقية، من أجل معرفة موقفه من المشاركة في مباراة الاتحاد المقبل، والمقرر لها الثلاثاء بعد القادم.

الهلال سيواجه الاتحاد في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، على ملعب محيط الرعب، وذلك بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل السلبي على ملعب الجوهرة المشعة.