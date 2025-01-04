بعد التحقيق معه بتهمة الاعتداء على زوجته.. سواريز ألميريا يدمر إشبيلية بهاتريك في الكأس!

سواريز يقود ألميريا لضرب شباك إشبيلية برباعية...

نجح فريق ألميريا، في تحقيق مفاجأة ضمن مباريات كأس ملك إسبانيا، بعدما أقصى إشبيلية، من دور الـ 32 من المسابقة، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت.

وافتتح إسحاق بيرنال أهداف المباراة، في الدقيقة الخامسة لصالح إشبيلية، قبل أن يقلب ألميريا الطاولة في الشوط الثاني، وتعادل ماريزي في الدقيقة 49، قبل أن يسجل لويس سواريز هاتريك.

وكان الكولومبي سواريز، قد خضع إلى تحقيقات في شهر ديسمبر الماضي، بعدما ألقت الشرطة القبض عليه، نتيجة اتهامات زوجته السابقة، بالاعتداء الجسدي والنفسي عليها خلال فترة زواجهما.

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ومن المنتظر أن تقام قرعة دور الـ 16 لكأس ملك إسبانيا، يوم الأربعاء القادم، عقب نهاية مباريات دور الـ 32 يوم الثلاثاء بمباراة فالنسيا مع إلدينسي، ويعتبر برشلونة، وأتلتيكو مدريد، أبرز الحاضرين في الدور القادم، في انتظار مباراة ريال مدريد، أمام مينيرا، يوم الإثنين.

جدير بالذكر أن لويس سواريز، يتصدر قائمة هدافي الدوري الإسباني، للدرجة الثانية بعد تسجيله 16 هدفًا هذا الموسم، بعد مرور 21 جولة، ويعتلي مع فريقه قمة ترتيب الدوري.