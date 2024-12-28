ليس نجم برشلونة وأتلتيكو مدريد.. التحقيق مع لويس سواريز بسبب ضرب زوجته!

القبض على لويس سواريز...

كشفت تقارير صحفية عن خضوع لويس سواريز، مهاجم ألميريا الإسباني، للتحقيق بتهمة العنف الأسري، بعد القبض عليه يوم 11 ديسمبر، نتيجة شكوى من زوجته السابقة.

وبحسب التقرير الذي نشرته شبكة "ريليفو"، فإن زوجة لويس سواريز، تتهمه بالاعتداء الجسدي والنفسي، خلال فترة زواجهم والتي استمرت خمس سنوات، وأكدت الزوجة أن هذا العنف المزعوم لم يتوقف حتى في فترة حملها.

وأشار التقرير إلى أن مهاجم ألميريا، ذهب إلى مركز الشرطة مع محاميه، ونفى وجود أي أفعال عنف منه ضد المرأة، ليتم إطلاق سراحه بعدها دون كفالة، وسيتعين عليه أن يكون متاحًا للمحكمة في كافة الأوقات.

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وكانت زوجة المهاجم الكولومبي، قد تقدمت بشكوى يوم 4 ديسمبر الماضي، بعد مكالمة هاتفية معه، شعرت فيها بالخوف من أن يأخذ أطفالها، لتكشف بعد ذلك في التحقيقات أن اللاعب يعاني من نوبات غضب وكان يرميها بأشياء في المنزل، ويحبسها عندما يكون في التدريبات مع فريقه.

جدير بالذكر أن لويس سواريز، يتصدر قائمة هدافي الدوري الإسباني، للدرجة الثانية بعد تسجيله 16 هدفًا هذا الموسم، ويستعد لمواجهة إشبيلية، مساء السبت القادم في دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا.