لويس سواريز أفضل لاعب في الشهر بالدوري الإسباني

رابطة الدوري الإسباني تعلن عن فوز لويس سواريز مهاجم برشلونة بجائزة أفضل لاعب في شهر ديسمبر.

أعلنت رابطة الدوري الإسباني عن فوز النجم الأوروجوياني لويس سواريز مهاجم فريق برشلونة بجائزة أفضل لاعب بشهر ديسمبر في الليجا.

جاء هذا في تغريدة نشرها الحساب الرسمي للدوري الإسباني عبر موقع التدوينات القصيرة واسع الانتشار "تويتر" قبل قليل وكشف من خلالها تفوق سواريز على بقية المرشحين.

وكان سواريز قد قدم مستويات مميزة للغاية رفقة فريق برشلونة في شهر ديسمبر حيث شارك في معظم أهداف الفريق الكتالوني في نهاية العام المنصرم.

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وسجل الأوروجوياني ثلاثة أهداف في شهر ديسمبر كما صنع ستة لزملائه في الفريق خلال خمس مباريات خاضهم في الليجا خلال تلك الفترة.

وتغيب لاعب ليفربول السابق عن المشاركة في التسجيل أمام ريال مدريد فقط هذا الشهر وهي المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

وبدأ سواريز شهر يناير والعام الجديد بنفس القوة التي أنهى بها ديسمبر حيث سجل هدفًا وصنع آخر أمام إسبانيول في الديربي الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

جدير بالذكر أن سواريز يحتل المركز الثالث حاليًا في جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 11 هدفًا بعد مرور 19 جولة من انطلاق البطولة خلف ليونيل ميسي وكريم بنزيما.