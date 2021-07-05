لوك شاو يعلق على تفوقه "الغريب جدًا" على زيدان

لوك شاو يعلق على تفوقه الذي وصفه بالغريب جدًا على زين الدين زيدان في البطولة الأوروبية.

يرى الظهير الأيسر الإنجليزي لوك شاو، أن مجرد مقارنته بلاعب مثل الفرنسي زين الدين زيدان أمرًا غريبًا أما التفوق عليه فأغرب.

ويقدم لوك شاو، لاعب مانشستر يونايتد، مستوى مميز مع منتخب بلاده في يورو 2020 استكمالًا لموسم رائع مع ناديه.

كيف تفوق شاو على زيدان؟

في البطولة الحالية تفوق شاو على الفرنسي زين الدين زيدان المتوج ببطولة يورو 2000 مع بلاده بإحصائية غريبة.

ظهير مانشستر صنع لزملائه 3 أهداف في البطولة الحالية بينهم هدفان في مرمى أوكرانيا في ربع النهائي صنعهما خلال 3 دقائق و51 ثانية أي أكثر مما صنعه زيدان خلال 14 مباراة له في البطولة الأوروبية.

ماذا قال شاو عن تجاوز زيدان؟

رد لوك شاو على الإحصائية كان غريبًا هو نفسه لم يصدق وقال: "إحصائية غريبة جدًا؛ إحصائية لطيفة. أعتقد بوضوح أن زيدان هو واحد من أهم لاعبي خط الوسط في التاريخ ولا يمكنني المقارنة معه. كما قولت سابقًا عن العديد من اللاعبين".

وتابع ظهير مانشستر يونايتد "هي إحصائية لطيفة بالطبع، لكن الأهم بالنسبة لي هو الوصول إلى نصف النهائي، اللعب مرة أخرى على ويمبلي أمام جمهور بلادك. أتمنى أن نسعدهم".

هل تغلب شاو على مورينيو؟

يسير شاو بثبات منذ بداية موسم 2020-21 فقد توج بجائزة أفضل لاعب في فريقه متفوقًا على زميله برونو فيرنانديز الذي يقدم مستوى مميزًا مع الشياطين الحمر منذ قدومه إلى الفريق في يناير 2020.

في 2017 انتقد البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد السابق علنًا لوك، ويستمر المدرب في انتقاده حتى الآن حيث يعمل معلقًا على يورو 2020.

كيف رد شاو على انتقادات مورينيو؟

قال شاو عقب فوز بلاده برباعية نظيفة وتخطيها أوكرانيا في ربع النهائي في روما: "أعتقد أن جوزيه لديه رأيه، ولديه الحرية في الحديث وقول ما يشاء".

وتابع ظهير مانشستر "أواصل العمل والبقاء متواضعًا، أركز فقط في المعسكر ودوري في مساعدة إنجلترا، سأبذل كل ما في وسعي لتحقيق ذلك".

وتلعب إنجلترا في نصف النهائي على ملعب ويمبلي يوم الأربعاء المقبل مع الدنمارك.

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