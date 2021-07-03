القيم الثلاث لعودة هاري كين.. اليورو هو الضحية القادمة!

كين قادم بقوة..

انتقادات لاذعة تعرض لها نجم وقائد منتخب إنجلترا هاري كين في بداية بطولة يورو 2020 بعدما لم يظهر بالصورة المرجوة منه في دور المجموعات، لكن مهاجم توتنهام رد على الجميع منذ الأدوار الإقصائية.

أحرز كين هدفًا في شباك ألمانيا بدور الـ16، ثم أهدى منتخب الأسود الثلاثة بطاقة التأهل إلى نصف النهائي بتألق منقطع النظير أمام أوكرانيا، بعدما أحرز هدفين من رباعية الإنجليز في شباك كتيبة شيفتشينكو.

أن تأتي متأخرًا خيرًا من ألا تأتي، والأهم من ذلك، أن كين عاد في جولات الحسم، وهذا ربما أهم من تألق لا ينفع في دور المجموعات أو في مباريات أمام فرق صغيرة لا تحتاج إلى تألقه بقدر الفوز.

وتمنح عودة هاري كين بهذه الكيفية فوائد عدة لمنتخب إنجلترا فيما تبقى من منافسات كأس الأمم الأوروبية، وتجعله مرشح لعبور الدنمارك وبلوغ النهائي، والخروج من ملعب ويمبلي بدرع اليورو.

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إذًا، فما هي قيمة عودة كين؟ الحقيقة هناك ثلاث قيم مهمة جدًا والرابح منها هو المنتخب الإنجليزي:

قيمة الهداف وفكرة النجم

في مثل هذا النوع من البطولات المجمعة، تكون قيمة وجود مهاجم هداف ينهي المباريات من أنصاف الفرص هامة جدًا، وهو شيء يبدو أن كين أخيرًا وفره لإنجلترا.

وبالنظر إلى اعتماد المدرب جاريث ساوثجيت في المقام الأول على خطة متحفظة بعض الشيء، فوجود لاعب بقدرة كين في المرتدات وسرعاته وذكائه، يوفر أفضلية على منتخب الدنمارك وأي منتخب آخر باقٍ في المنافسة الأوروبية.

90 دقيقة جحيم على أي مدافع لخصم إنجلترا مقبلة بحالة كين الحالية، فبجانب الفائدة الرياضية يبدو أن كين أيضًا يمنح أفضلية نفسية لهجوم الإنجليز على أي دفاعات أخرى.

قيمة "الهداف" وفكرة النجم الذي يخترق الشباك التي غابت عن إنجلترا في بداية البطولة، الآن تتواجد بعودة كين، وهي قيمة تمنح أفضلية نفسية ورياضية على كل الخصوم، وكين استاذ كبير فيها.

قيمة القائد

بالنظر إلى خبرات لاعبي منتخب إنجلترا، نجد أن أغلبهم من الشباب وفي حاجة إلى قائد، صحيح أن كين لم يحقق بطولات مع توتنهام، لكن ما لديه من كاريزما وقيمة تجعله قائدًا مبجلًا يحظى باحترام الجميع في المنتخب.

أن يكون القائد في أفضل أحواله ويتمكن من العودة إلى مهمته الأساسية كلاعب وهي تسجيل الأهداف، هذا من شأنه أن يحفز اللاعبين الآخرين من جهة، وأن ينقل إليهم شخصيته من جهة أخرى.

بوجود أمثال هاري كين وجوردان هندرسون ممن يمتلكون الشخصية والقدرات القيادية، إنجلترا يمكنها التوحد خلفهما، ومع ثقة كين في نفسه بعد التسجيل والتألق، الانعكاس سيكون إيجابيًا للغاية بأرض الملعب، الجميع سيكون واثقًا في نفسه بإنجلترا.

قيمة اللاعب متعدد الأدوار

من أفضل ما فعله جوزيه مورينيو في مسيرته هي منح كين حرية الحركة في الشق الهجومي والاعتماد عليه كصانع ألعاب وحتى على الأطراف خلال عمله في توتنهام.

بمجرد استعادة كين لهذه الحاسة مع منتخب إنجلترا سيظهر الفارق، كين لن يكون مجرد مهاجم كلاسيكي يحرز الأهداف ويتواجد في منطقة الجزاء فحسب، بل لاعب متعدد الأدوار يصنع ويتحرك ويفعل كل شيء يتناسب مع فكرة كرة القدم العصرية.

هكذا، يمنح كين القدرة لمدربه على الاعتماد على مختلف الطرق خلال المباراة، ويوفر له حلولًا جديدة بعد اكتساب الثقة والعودة للتسجيل والصناعة.

يبدو أن عودة هاري كين للتهديف وإيقاف الانتقادات التي تعرض لها نذير شؤم للدنمارك وإسبانيا وإيطاليا، فهذا اللاعب يقدم أداءً لا يستطيع أحد إيقافه به، ويوفر قيم كثيرة تجعل الإنجليز الأوفر حظًا للتتويج الأوروبي.