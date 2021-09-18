"لوكاكو هو الأفضل في العالم ومن بعده مبابي وماركينيوس"

متجاهلًا كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي

يؤمن ليليان تورام مدافع برشلونة ويوفنتوس السابق، أن روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي هو اللاعب الأفضل في العالم خلال الوقت الحالي.

لوكاكو رحل عن الدوري الإنجليزي بعد فترة سيئة مع مانشستر يونايتد، لينتقل إلى إنتر الإيطالي ويستعيد بريقه هناك، ليقوم تشيلسي بإعادته لإنجلترا من جديد.

اللاعب الذي كلف خزائن البلوز 115 مليون يورو، نجح في تسجيل 4 أهداف في 4 مباريات بقميص الفريق هذا الموسم، ليحصل على إشادة تورام.

النجم الفرنسي تحدث إلى صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، عن رأيه بخصوص بعض الموضوعات الهامة على الساحة وعلى رأسها الأفضل في العالم.

وقال تورام عن اللاعب الأفضل خلال تواجده بالملاعب:"هو رونالدو الظاهرة".

وأما عن الأفضل الآن:"بالنسبة لي روميلو لوكاكو، هو لاعب لا يصدق ومن بعده كيليان مبابي وماركينيوس".

لاعبه المفضل في إيطاليا:"في يوفنتوس بالنسبة لي أحب فيديريكو كييزا، وكذلك مويس كين ونيكولو باريلا ولاعب روما الشاب نيكولو زانيولو".

وعلى جانب آخر تطرق إلى منصبه كناشط في العديد من القضايا المتعلقة بالعنصرية والمساواة قائلًا:"أنا محظوظ جدًا، لقد عشت حياة جيدة كلاعب والآن أحاول جعل الناس يفهمون أن كل شخص يمكنه المساهمة في مجمتع أكثر عدلًا".

وتابع:"منذ أن كنت في التاسعة من عمري حاولت أن أفهم نفسي، والآن بعد التقاعد بدأت في السفر مع مؤسستي للدفاع على العدالة، وأحاول لفت النظر لحقيقة أن اللاعبون البيض يمكنهم لعب دورًا هامًا لمحاربة العنصرية أيضًا".

اقرأ أيضًا ..

لوكاكو يتعهد بالتوقف عن استخدام أشهر احتفالاته!

توريس وفالكاو من الضحايا .. لوكاكو ولعنة الرقم 9 في تشيلسي

يذكر أن تورام البالغ من العمر 49 عامًا، يعتبر من أفضل المدافعين في تاريخ اللعبة، حيث فاز بكأس العالم 1998 مع فرنسا ولعب مع يوفنتوس وبرشلونة وبارما.