لوكاكو: قررت الرحيل عن مانشستر يونايتد منذ مارس الماضي

أكد أن سولشاير حاول إقناعه بالبقاء..

كشف روميلو لوكاكو، لاعب إنتر ميلان، أنه قد قرر الرحيل عن مانشستر يونايتد منذ مارس الماضي، مؤكدًا على أنه كان يبحث عن تحدٍ جديد خارج الأراضي الإنجليزية.

وكان لوكاكو قد انضم إلى النيراتزوري الصيف المنقضي في صفقة قياسية بلغت 74 مليون جنيه استرليني، بعد موسمين قضاهما داخل ملعب الأولد ترافورد، ولكنه فشل في إثبات نفسه بقميص المانيو، وليس أدل على ذلك من أنه سجل فقط 15 هدفًا في مختلف المسابقات بالموسم الماضي.

لكن الدولي البلجيكي منذ انضمامه إلى الإنتر والأمور اختلفت معه كثيرًا، حيث سجل هذا الموسم تسعة أهداف في الدوري الإيطالي ليكون ثاني الهدافين بعد تشيرو إيموبيلي لاعب لاتسيو، وليحجز مكانة أساسية له لدى كتيبة المدرب أنطونيو كونتي الذي أعاد اكتشافه مجددًا بكل ما تعنيه الكلمة من معانٍ.

لوكاكو في تصريحات صحفية قال "لسولشاير كل الاحترام والتقدير، لقد فهمني عندما أخبرته في مارس أنه قد حان وقت مغادرتي إنجلترا.".

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صاحب الـ 26 عامًا لديه تجربة طويلة في إنجلترا، حيث بدأ مسيرته في تشيلسي عام 2011 ومنه إلى ويست بروميتش وإيفرتون معارًا، ثم إلى الأخير مجددًا مُباعًا، ليرحل عنه في صيف 2017 وينضم إلى مانشستر يونايتد تحت ولاية المدرب المخضرم جوزيه مورينيو.

وأتم "لقد بدأت مسيرتي في الدوري الإنجليزي وأنا في الثامنة عشر من عمري، والآن أنا في السادسة والعشرين. سولشاير أراد الإبقاء عليّ ولكنني رأيت أننا جاهز لتحدٍ جديد.".

يذكر أن مانشستر يونايتد يُعاني في مركز المهاجم الصريح منذ رحيل لوكاكو، فأصبح الاعتماد كله على ماركوس راشفورد بدون وجود بديل حقيقي له، في الوقت الذي يلجأ فيه المدرب النرويجي أحيانًا للاعتماد على أنطوني مارسيال أو الواعد جرين وود، مما جعل إدارة المانيو تبحث حاليًا عن خليفة فعلي للاعبها السابق، وقد وقع اختياراها على إيرلينج هالاند، مهاجم سالزبورج.