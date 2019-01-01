لوكاكو: الإنتر هو حلم الطفولة ووجودي فيه نعمة

يُحلل مسيرته..

كشف روميلو لوكاكو، لاعب إنتر، أن اللعب في النيراتزوري كان حلمه منذ أن كان طفلًا، مشيرًا إلى أن البرازيلي أدريانو هو مهاجمه المفضل ومن أسباب ارتباطه عاطفيًا بالفريق الميلاني.

وانضم الدولي البلجيكي إلى الإنتر قادمًا من مانشستر يونايتد بُناء على رغبة المدرب أنطونيو كونتي، ويُقدم حتى الآن موسمًا مميزًا للغاية في ملعب السان سيرو بإحرازه 14 هدفًا في 22 مباراة بمختلف البطولات.

وكتب لوكاكو على حسابه بانستجرام رسالة عن انتهاء العقد الحالي، حيث قال "من التسجيل وأنا في عمر السادسة عشر بقميص الفريق الذي في قلبي، أندرلخت وتمثيل بلدي منذ ذلك الحين، إلى الانضمام إلى الفريق الذي كنت أشجعه وأنا طفل، تشيلسي.".

"تعلمت الكثير من اللاعبين في غرف خلع الملابس هناك. وست بروميتش، شكرًا جزيلًا على منح صبي في عمر التاسعة عشر فرصة للعب في مثل هذا الدوري العظيم حيث حققت حلمًا لي بأن أُسجل في الدوري الإنجليزي الممتاز."

"إيفرتون، أنا أدين بالكثير لهذا النادي الذي منحني الفرصة وأنا في عمر العشرين وآمن بقدراتي وقد استمتعت حقًا بوقتي هناك، وكان المشجعون هناك مذهلين حقًا وكان من دواعي سروري اللعب هناك."

"مانشستر يونايتد، هذا النادي الكبير مع عدد كبير من المشجعين المذهلين حول العالم، لقد تعلمت الكثير من المدربين واستفدت عقليًا من النادي الذي هيأ الأمور لي لخطوات أخرى في مسيرتي."

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"يمكن للناس التحدث، ولكن الحقيقة هي أنني أحب كل من تعاملت معهم هناك، وهم يعلمون ذلك جيدًا. لقد كان تمثيل منتخب بلجيكا في كأس العالم أمرًا رائعًا وكذلك في اليورو. اللعب لبلدي في هذه المنصات هو شعور مخدر."

أما عن الإنتر فقال "كان الإنتر حلمًا لي عندما كنت طفلًا والجميع يعلم أنني أحب أدريانو، لذلك فالوجود هنا هو نعمة حقيقية، لكن علينا الحفاظ عليها من خلال إعطاء كل ما نملك. إلى المشجعين، إنه شرف لي أن ألعب في سان سيرو.".

"أدين بالفضل إلى أخي الصغير جوردان، إنه يدي اليمنى الذي يرى كل شيء، أكبر داعم لي وأكبر ناقد في نفس الوقت. لقد كان عقدًا مليئًا بالعواطف، الصعود والهبوط، هذه قصة حياتي. أتمنى للجميع الصحة والسعادة في 2020."