كونتي يؤكد تمنيه انتقال لوكاكو لإنتر

المفاوضات مستمرة بين النادي الإيطالي ومانشستر يونايتد

شدد أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر مرة أخرى، على إعجابه بالمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب مانشستر يونايتد.

لوكاكو شارك في فوز يونايتد الودي اليوم السبت على إنتر بهدف نظيف، ليخرج المدرب الإيطالي ليعلق على الخسارة.

وقال كونتي:"المباراة كانت بها العديد من الإيجابيات، أبرزها المجهود الذي قدمه اللاعبين، والتطور في الاستحوذ والضغط".

وأضاف:"لعبنا بروح جيدة تبعث التفاؤل في هذه المرحلة من الفترة التحضيرية، ونحتاج أيضاً للمزيد من العمل من أجل التطور".

حسنًا هذا ليس الهدف الوحيد 😅



روح وإصرار كبير من إبراهيموفيتش 👏pic.twitter.com/6vhUNIXdfa — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 20, 2019

وأما عن لوكاكو:"لا يصح الحديث عن لاعبي الفرق الأخرى، لكني قلتها أمس أنا معجب جداً بلوكاكو وأؤمن بقدرته على مساعدة فريقنا".

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وتابع:"أتمنى انضمامه لنا لكن الأمر الآن يتعلق بإدارة الناديين من أجل التوصل لاتفاق".

يذكر أن إنتر تقدم بعرض رسمي لمانشستر من أجل لوكاكو بـ60 مليون يورو، لكن إدارة الشياطين الحمر طلبت 80 مليون للاستغناء عن اللاعب.