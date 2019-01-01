لوكاس مورا: أجمل لحظات حياتي التي يصعب شرحها

النجم البرازيلي قاد توتنهام في عزف منفرد لنهائي دوري الأبطال

أكد نجم توتنهام لوكاس مورا، على صعوبة شرح ما حدث في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين توتنهام وأياكس أمستردام.

توتنهام نجح في التأهل لنهائي البطولة، بعد قلب تأخره بهدفين نظيفين، إلى انتصار بنتيجة 3/2 على أرض الفريق الهولندي.

ثلاثية سبيرز جاءت جميعها عن طريق مورا، بينما أحرز لأياكس كل من حكيم زياش وماتياس دي ليخت.

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مورا قال عقب المباراة:"من المستحيل شرح ما حدث، أشعر بسعادة شديدة جداً وفخور بزملائي بعد ما قمنا به الليلة".

وأضاف:"قدمنا كل ما بوسعنا على أرض الملعب، نحن عائلة، من الصعب جداً شرح تلك الهدية التي نمتلكها".

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وتابع:"الأمر لا يتعلق بي فقط ولكن بجميع زملائي والعمل الجماعي الذي قدمناه ضد أياكس، كرة القدم رائعة ودائماً ما تمنحك لحظات مثل هذه، إنها اللحظة الأجمل في حياتي ومسيرتي الكروية".

جدير بالذكر أن هاتريك مورا يعتبر هو الأول للاعب برازيلي في تاريخ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويستعد توتنهام لمواجهة نظيره الإنجليزي ليفربول في 1 يونيو القادم، على ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.