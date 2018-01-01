لوكاس فازكيس: ريال مدريد اعتاد على الانتقادات

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى لوكاس فازكيس سعادته بتأهل فريقه ريال مدريد إلى نهائي كأس العالم للأندية، إذ سيُواجه العين الإماراتي الذي أخرج ريفربليت من نصف النهائي بتفوقه عليه بركلات الجزاء الترجيحية عقب التعادل 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي.

ونجح الريال في تخطي كواشيما الياباني بطل آسيا بفضل هاتريك جناحه المهاجم جاريث بيل، وتحدث فازكيس عقب اللقاء قائلًا "المباراة الأولى في أي بطولة دومًا ما تكون صعبة لأن لا أحد يجعلها سهلة عليك".

"تلك المباريات تحتاج منا بذل قصارى جهدنا والحفاظ على قمة تركيزنا طوال الـ90 دقيقة. ما يقوله الناس عن تلك البطولة ليس مهمًا لأننا أتينا هنا للفوز بها وسنعطي البطولة التركيز والأهمية التي تستحقها".

جماهير آرسنال تُصيب ديلي آلي بزجاجة مياه

وأضاف عن تأهل العين للنهائي "لم نتوقع خروج ريفيربليت لكن كرة القدم غريبة ولا تعلم أبدًا ما الذي سيحدث خلالها. هذا يُظهر لك أنك قد تُباغت إن لم تحترم المباراة أو المنافس بالشكل المطلوب".

أخيرًا أكد صاحب الـ27 عامًا سعادته بثقة المدرب سانتياجو سولاري به وعزمه بذل قصارى جهده ليؤكد جدارته بتلك الثقة، كما رد قائلًا على سؤال حول شعور لاعبي ريال مدريد بالراحة حين يتم انتقادهم "لا أقول أننا نشعر بالراحة، لا. لكننا اعتدنا على الأمر".