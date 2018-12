جماهير آرسنال تُصيب ديلي آلي بزجاجة مياه

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

لم يمر ديربي لندن في كأس الرابطة الإنجليزية دون حوادث، إذ تعرض ديلي آلي لاعب وسط توتنهام للضرب بزجاجة مياه من أحد جماهير آرسنال.

وانتهى اللقاء الذي جمع الطرفين في ربع نهائي البطولة بانتصار توتنهام بهدفين دون رد أحرزهما سون هيونج مين وديلي آلي على ملعب الإمارات.

وقد تعرض صاحب الهدف الثاني للضرب بزجاجة مياه من أحد جماهير المدفعجية خلال جلبه للكرة لتنفيذ "رمية تماس" قبل النهاية بـ20 دقيقة، ليشتكي بعدها للحكم جون موس الذي تحدث معه قليلًا ثم استأنف اللعب.

Dele Alli gets an object thrown at him before taking a deep breath and reminding the moron who threw it what the score is. pic.twitter.com/wmBgQHeou5 — FootballJOE (@FootballJOE) December 19, 2018