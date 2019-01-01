انهيار مفاوضات روما مع لوفرين

الصفقة كانت على وشك الحسم

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضحت تقارير أن المفاوضات بين روما ومدافع ليفربول الكرواتي ديان لوفرين انهارت رغم وصولها للمراحل الأخيرة.

وأشارت التقارير في إيطاليا وإنجلترا الخميس أن الناديين توصلا لاتفاق لإعارة لوفرين مقابل ثلاثة ملايين وأحقية شراء مقابل 16 إضافية.

وقالت "لاجازيتا" إن المفاوضات انهارت بسبب الفشل في التوصل لاتفاق بين روما والمدافع الكرواتي بخصوص الراتب الشخصي.

وتحدث التقرير عن وجود فارق في المطالب يبلغ مليون يورو تتعلق بالحوافز الإضافية التي يطلبها اللاعب، ولكن لا يوافق عليها روما.

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وعرض روما 3.2 مليون يورو راتباً موسمياً، وهو ما يقل عن ما يتقاضاه اللاعب في إنجلترا، حسبما ذكر تقرير الصحيفة الإيطالية.

وحسم روما في الساعات الماضية التعاقد مع قلب الدفاع التركي ميرت سيتين من صفوف جنشربليجي، وخضع للفحوصات الطبية، تمهيداً للإعلان الرسمي.