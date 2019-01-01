روما يتوصل لاتفاق مع ليفربول على ضم لوفرين

بعد الفشل في ضم توبي ألدرفيرلد من توتنهام

توصل نادي روما الإيطالي، لاتفاق نهائي مع نظيره الإنجليزي ليفربول، على ضم المدافع الكرواتي ديان لوفرين.

روما يواصل البحث في سوق الانتقالات الحالي، من أجل التعاقد مع مدافع جديد، بعد رحيل كوستاس مانولاس إلى نابولي.

لوفرين أصبح الهدف الأول للنادي الإيطالي، بعد خروجه من حسابات يورجن كلوب المدير الفني لليفربول.

شبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية، أكدت اقتراب الكرواتي من روما لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

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ويمتلك الذئاب أحقية ضم لوفرين مقابل 25 مليون يورو كبند إجباري، في حالة مشاركته بعدد معين من المباريات.

يذكر أن روما لجأ للتعاقد مع صاحب الـ30 عاماً، لفشله في التوصل لاتفاق مع توتنهام بخصوص مدافعه البلجيكي توبي ألدرفيرلد.