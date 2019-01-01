لوفتس تشيك: سأقوم بالغناء لهازارد حتى يقتنع بالبقاء

لوفتيس تشيك يتحدث عن احتمالية رحيل إيدين هازارد من تشيلسي إلى ريال مدريد

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال نجم تشيلسي الشاب لوفتيس تشيك إنه مستعد لأن يقوم بالغناء لإيدين هازارد حتى لا يرحل عن صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي.

وكان إيدين هازارد قد وجه رسالة لجماهير تشيلسي تفيد بأنه قد قرر الرحيل عن صفوف الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال هازارد للجماهير في تلك الرسالة: "لقد اتخذت قراري ولكنني لن أفصح عنه الآن" في وقت بدت تعبيرات وجهه وتصرفاته فيه تشير بأنه قرر الرحيل.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٥ مايو ٢٠١٩

وبخصوص ذلك، قال لوفتيس تشيك إنه يتمنى من إيدين هازارد الاستمرار مع تشيلسي لسنوات مقبلة لأن وجوده يعد أحد أهم الأشياء بالنسبة للفريق.

وأضاف: "مستعد لفعل أي شيء إذا كان بيدي منع هازارد من الرحيل عن تشيلسي، حتى وإن أراد لي أن أغني له "يضحك"

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يذكر أن ريال مدريد يعد هي الوجهة المنتظرة للنجم الدولي البلجيكي إيدين هازارد في حال أعلن رحيله رسميًا عن تشيلسي.