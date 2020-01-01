لوشيسكو يضع لاعب باوك اليوناني ضمن أهدافه لتدعيم الهلال

الهلال يقدم مستويات مميزة خلال الفترة الأخيرة

كشفت تقارير صحفية يونانية، اليوم الجمعة، عن دخول نجم نادي باوك اليوناني حسابات نادي الهلال السعودي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعى الهلال لتدعيم الفريق خلال الفترة الحالية قبل الدخول في الموسم الجديد من أجل استمرار الظهور بقوة وبشكل مميز خلال المنافسات.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية يونانية، اليوم الجمعة، أن الهلال وضع ضمن أهدافه خوسيه موريسيو لاعب باوك اليوناني في الصيف.

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وأشارت التقارير أن رازفان لوشيسكو وضع اللاعب على قائمة الانتظار أن لم يجد صفقة مميزة أخرى لضمها خلال ميركاتو الصيف الحالي.

ويرى لوشيسكو في موريسيو تدعيمًا قويًا للفريق في الموسم الجديد من أجل استمرار المنافسة على الألقاب والبطولات في الفترة المقبلة.

الدوري السعودي سيتم استئنافه في شهر أغسطس المقبل، بعد قرار وزارة الرياضة بعودة النشاط الرياضي مرة أخرى.