أبو ريدة يتحدث عن دعم "فيفا" .. وتأجيل اجتماع الخماسية مع البدري

محطة هامة في مسيرة عودة النشاط الرياضي في الوقت الحالي

أكد هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري السابق، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم، أن قرار فيفا بمساعدة الأندية يساعد في عودة النشاط الرياضي.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال الساعات الأخيرة تقديم مساعدات للاتحادات الأهلية من أجل دعم عودة الأنشطة الرياضية حول العالم.

وقال هاني أبو ريدة في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إنه تحدث خلال اجتماع المكتب التنفيذي باحتياج الأندية المصرية والإفريقية للدعم خلال المرحلة الحالية.

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وفي سياق آخر، تأجل اجتماع اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجنايني، مع حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر.

وكان من المقرر أن يقام الاجتماع غدًا السبت، قبل أن يتأجل إلى يوم الأحد المقبل، لمناقشة الكثير من الملفات المتعلقة بالمرحلة المقبلة لمنتخب الفراعنة.

وسيحضر الاجتماع كلًا من حسام البدري المدير الفني ومحمد بركات مدير المنتخب المصري، لعرض جميع الملفات خلال المرحلة المقبلة.