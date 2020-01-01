لوشيسكو: الاتحاد ليس ندًا سهلًا دون النظر لموقفه

المدرب الروماني يتحدث عن مواجهة الاتحاد بالدوري.

أكد الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لفريق نادي الهلال، على أنه يحترم فريق الاتحاد، قبل مواجهته يوم السبت، وأن مركزه المتأخر لا يعني سهولة المواجهة.

الهلال يستضيف الاتحاد مساء غدٍ السبت، على ملعب محيط الرعب، في الجولة التاسعة عشر، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

لوشيسكو قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "فريق الاتحاد يمتلك عناصر جيدة، وسيقاتل على جميع النقاط خلال مبارياته القادمة، نظرًا لموقفه في الدوري".

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المدرب الروماني تابع: "نعم الاتحاد في مركز متأخر بترتيب فرق الدوري، ولكنه ليس ندًا سهلًا على الإطلاق، والمباراة ستكون صعبة".

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المدير الفني للهلال تحدث عن عبد الله عطيف، حيث قال: "يعاني من إصابة بالركبة، ويحتاج علاج لفترة طويلة، والمؤكد لنا أنه يشعر بالألم الذي يسيطر عليه في هذه الأوقات، ونتمنى أن يعود أقوى".

رازفان لوشيسكو واصل: "لدينا بعض الغيابات قبل الكلاسيكو أمام الاتحاد، محمد الشلهوب وعلي البليهي وهتان باهبري، لن يستطيعوا المشاركة أمام الاتحاد، وأتمنى أن يكونوا جاهزين أمام التعاون".

ويتصدر الهلال ترتيب فرق الدوري السعودي، بفارق 3 نقاط عن النصر الوصيف، حيث تنتظره مهمة صعبة أمام الاتحاد مساء غدٍ السبت.