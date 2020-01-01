رسميًا – الهلال يعلن تجديد عقد عبد الله المعيوف 3 سنوات

عبد الله المعيوف هلاليًا حتى 2022.

أعلن نادي الهلال السعودي، تجديد عقد لاعبه عبد الله المعيوف، حارس مرمى الفريق، لمدة 3 أعوام قادمة، قبل نهاية عقده بنهاية الموسم الحالي.

المعيوف كان أعلن عبر تصريحات تليفزيونية، عن أنه اتفق مع مسؤولي الهلال على تجديد العقد، بعد نهاية مباراة الهلال أمام شباب الأهلي دبي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يعلن خلالها تجديد عقد عبد الله المعيوف لمدة 3 أعوام.

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وكان المعيوف انضم لصفوف الهلال في صيف 2016، قادمًا من الأهلي، ليصبح الحارس الأساسي للفريق خلال الفترة الماضية.

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وتوج عبد الله المعيوف مع الهلال ببطولة الدوري السعودي مرتين، بالإضافة إلى دوري أبطال آسيا، وكأس الملك، وكأس السوبر السعودي.

ويتصدر الهلال حاليًا ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين بفارق 3 نقاط عن النصر وصيفه، بالإضافة إلى أنه وصل إلى ربع نهائي كأس الملك.

ويسير الهلال بخطى ثابتة في بطولة دوري أبطال آسيا الموسم الجديد، بعد تحقيق العلامة الكاملة، بالفوز في أول مباراتين، ضمن منافسات دور المجموعات.